A seleção brasileira feminina de futebol, que tinha surpreendido na vitória sobre a França após duas fracas atuações com derrotas, foi espetacular contra a Espanha, campeã do mundo, na vitória por 4 x 2. A equipe brasileira deixou de ser surpresa, um herói improvável, para ser uma realidade, uma excelente equipe, com chances de ganhar a medalha de ouro contra o EUA.

A equipe brasileira, em vez de ficar muito atrás, fazer uma retranca, como no jogo da fase de grupos contra a própria Espanha, alternou a marcação por pressão para recuperar a bola no campo adversário com ótimos e rápidos contra-ataques. Fez quatro gols e poderia ter marcado mais. Todas atuaram muito bem, especialmente a goleira Lorena e a atacante Gabi Portilho, com sua velocidade e ótima técnica, além do treinador Arthur Elias, com uma estratégia corajosa, criativa e eficiente.

Kerolin marca entre as pernas da goleira o quarto gol na partida Brasil 4 x 2 Espanha - Pascal Guyot/AFP

Rebeca Andrade, seis medalhas (quatro em Paris e duas em Tóquio), é a maior atleta brasileira da história olímpica. Rebeca, você é demais! A reverência da ginasta Simone Biles a Rebeca foi uma ação de grandeza esportiva.

Simone Biles, Rebeca Andrade e Jordan Chiles no pódio - Gabriel Bouys/AFP

Se os EUA, quando invadiram o Iraque, participaram com todos os atletas nas Olimpíadas, é absurdo proibir os atletas russos de representarem o seu país, assim como não faz sentido restringir, como muitos querem, a presença dos atletas de Israel. Os atletas, de todo o mundo, contra ou a favor dos governantes de seus países, têm o direito de lutar pelos seus sonhos.

Por que os comentaristas de todos os esportes nas Olimpíadas, como a ginasta Dayane dos Santos, dão ótimas e detalhadas explicações técnicas sobre cada disputa, enquanto vários comentaristas de futebol insistem nos chavões e nas análises óbvias? Nem todos. Dodô, o centroavante de gols bonitos, é lúcido, conciso e brilhante nos seus comentários.

Dodô me lembrou de outro grande centroavante, Altafini Mazzola, campeão do mundo em 1958. Após o Mundial ele foi para Itália jogar e depois se tornou comentarista da TV italiana. Encontrei-o em algumas coberturas de Copa do Mundo. Perguntei como se sentia no trabalho e ele disse que apenas fazia comentários nos lances de gols ou de quase gols. É o olhar de quem sabe, o que não significa que é essencial ser um atleta profissional para se tornar um ótimo comentarista como Paulo Calçade e Alexandre Lozetti.

Esta quarta (7) é dia de decisões na Copa do Brasil. O Flamengo, que poupou todos os titulares, jogou muito mal na derrota para o São Paulo no sábado pelo Brasileirão. O elenco é bom, mas nem tanto. Sem Pedro, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, se torna um time comum. Discordo de Tite e de outros treinadores brasileiros que, com frequência, poupam todos os titulares nessa situação. Bastaria alternar alguns jogadores como fazem as grandes equipes do futebol mundial.

Enner Valencia em partida contra o México na Copa América - Mark J. Rebilas/USA Today Sports via Reuters

Outros elencos de times brasileiros são excessivamente elogiados, como os do Atlético-MG e do Inter. O Galo tem deficiências na zaga, no meio campo e nem todos os titulares possuem reservas do mesmo nível. Scarpa não é um meio-campista. Atua pela direita e faz excepcionais cruzamentos. No Inter, valorizam demais o centroavante Valencia. Ele parece um grande atacante, mas não é. É confuso e erra demais as finalizações.

No futebol, na sociedade e na política, criam-se conceitos equivocados, chavões e passam a repeti-los como se fossem grandes verdades. Quem emite uma opinião diferente costuma ser isolado, às vezes cancelado, para sempre.