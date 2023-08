Os portos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul foram os que tiveram a maior evolução na participação das exportações nacionais de soja neste ano. O Brasil colocou o recorde de 72,5 milhões de toneladas de soja de janeiro a julho deste ano.

Embora com volume bem menor do que o dos principais produtores da oleaginosa, os dois estados do extremo Sul participaram com 10% do volume exportado, um percentual superior aos 7,5% de igual período do ano passado.

Grãos de soja em Goiás - Lucio Tavora - 13.abr.23/Xinhua

O Rio Grande do Sul, conforme dados da Secex, elevou o volume das exportações em 35% neste ano, enquanto Mato Grosso, líder nacional, teve evolução de 11% no período.

Os portos do Arco Norte continuam importantes na participação na saída de soja e de milho. Até julho, foram 27,1 milhões de toneladas de soja, 37,3% do que o país exportou, uma participação, porém, menor do que os 38,5% do ano passado.

O porto de Santos (SP) também tem participação menor. Saíram pelo porto paulista 26,2 milhões de toneladas, 36,1% do total comercializado pelo Brasil. No ano passado, a participação havia sido de 37,8%.

O mesmo ocorre com o porto de Paranaguá (PR), que teve uma queda na participação das exportações para 11% neste ano.

Na saída de milho, devido à forte presença do Centro-Oeste no setor, os portos do Arco Norte evoluíram muito neste ano, somando 40% do escoamento do cereal. Os portos de Santos e de Paranaguá tiveram reduções para 27% e 17%, respectivamente.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O Brasil exportou 15,9 milhões de toneladas de milho até julho, e Mato Grosso foi responsável por 7,8 milhões desse volume.

Volatilidade dos preços dos combustíveis, atraso na comercialização e demanda maior agora por transporte estão elevando os preços dos fretes, tendência que deve continuar nos próximos meses.

O escoamento de uma tonelada de soja de Sorriso (MT) para Santos, uma distância de 2.171 km, subiu para R$ 520 em julho, 5% a mais do que em igual mês de 2022, segundo dados da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

De Sorriso a Miritituba (PA), 1.071 km, o custo do transporte da tonelada foi de R$ 320, com alta de 3% em relação a igual mês do ano passado.





Educação O Nordeste tem boas condições para crescer em produtividade agrícola, devido ao solo, temperatura estável e sol. Essa evolução, no entanto, passa por melhorias no sistema de educação e em organizações sociais.

Educação 2 A avaliação é de Humberto Miranda Oliveira, presidente da Faeb (Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia), feita em seminário da Folha sobre sustentabilidade e produtividade no Nordeste, nesta segunda-feira (21).

Peso Não se pode mais colocar o peso dos problemas atuais apenas sobre o governo. A iniciativa privada também deverá estar presente na busca de melhorias na educação, na infraestrutura e na assistência técnica e gerencial, afirma Oliveira, que também é produtor.

Mudança climática A presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, também presente ao seminário, manifestou preocupações com as mudanças climáticas.

Mudança climática 2 Pesquisadores da Embrapa estão fazendo simulações para o futuro e prospectando culturas mais adaptáveis a um novo cenário para verificar a resistência de produtos, segundo Massruhá.

Mudança climática 3 Os pesquisadores estão voltados também para a série histórica do clima, o que ajuda a entender o presente, afirma a presidente da Embrapa.