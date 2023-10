São Paulo

Pela primeira vez, as exportações brasileiras de soja deverão ultrapassar os 100 milhões de toneladas. Há duas décadas, o país colocava apenas 20 milhões da oleaginosa no mercado externo. A estimativa é de Vlamir Brandalizze, da consultoria Brandalizze, de Curitiba.

Nos cálculos dele, as exportações até setembro já somam 87,3 milhões de toneladas, e as indicações para outubro são de um volume próximo de 6,5 milhões.

Nos dois últimos meses do ano, o país superaria o acumulado de 100 milhões, uma vez que ainda há 35 milhões de toneladas não comercializadas.

Plantação de soja em Luziânia (GO) - Adriano Machado - 9.fev.2023/Reuters

O desenrolar da safra nos Estados Unidos auxilia o Brasil. Os americanos estão colhendo mais rapidamente neste ano porque as plantas morreram mais cedo, devido ao clima quente.

O clima afetou as lavouras, e a produção esperada de 112,8 milhões de toneladas, projetada pelo Usda (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), não deverá ocorrer, segundo ele. Os novos números indicam de 110 milhões a 111 milhões.

Com o avanço das exportações brasileiras, as receitas neste ano serão recordes, mas poderiam ser bem maiores. No mês passado, as exportações brasileiras de soja ocorreram a um valor 18% inferior ao de há um ano.

No acumulado dos noves meses, a queda média dos preços foi de 11%, segundo a Secex (Secretaria de Comércio Exterior).

O Brasil obtém também uma fatia maior do mercado externo com o milho. As exportações deverão atingir 55 milhões de toneladas, segundo o analista, o que garante o país em primeiro lugar no ranking mundial.

O Brasil já havia assumido a liderança mundial por um ano, há uma década, quando uma intensa seca devastou a produção nos Estados Unidos.

Segundo Brandalizze, as exportações acumuladas até setembro do cereal somam 34,1 milhões de toneladas. As estimativas para este mês são de 9 milhões, restando pouco mais de 10 milhões nos dois últimos meses para o país completar os 55 milhões.

Milho tem, afirma ele. Há pelo menos 45 milhões de toneladas nas mãos de produtores. Como no caso da soja, as receitas com o milho poderiam ser maiores.

Os preços médios obtidos pelo Brasil nas exportações de setembro foram 19% inferiores aos de igual mês de 2022. No acumulado deste ano, a queda é de 9%.

Líder mundial em soja e em milho neste ano, o Brasil ficou perto de assumir também a liderança no farelo de soja.

O Usda chegou a prever a liderança brasileira, mas os novos números mantêm a Argentina à frente. O país vizinho exportará 21,5 milhões de toneladas, 400 mil a mais do que o Brasil.

Ao contrário da soja e do milho, os preços desse produto estão com alta de 2% no acumulado do ano.



Efeito clima Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, afirmou que a ação coletiva é imprescindível para que os países das Américas possam enfrentar o impacto da mudança climática. O ministro participa da conferência de ministros da Agricultura das Américas, em São José, na Costa Rica,

Efeito clima 2 Esse impacto, que se manifesta em eventos cada vez mais frequentes e extremos, afeta as pessoas mais vulneráveis e repercute na produção agropecuária e na de alimentos, afirmou o ministro no evento promovido pelo IICA (Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura). A conferência reuniu 32 países de 3 a 5 deste mês.

Renda no agro Oito em cada dez cargos do setor do agronegócio apresentaram aumento acima da inflação, aponta pesquisa da Michael Page, consultoria especializada em recrutamento de média e alta gerência.

Renda no agro 2 O levantamento revela ganho real salarial em 78% dos cargos avaliados. Os demais 22% não apresentaram mudança de um ano para o outro.

O destaque Entre os cargos analisados pela consultoria, o de gerente de produção obteve aumento de 21%, liderando o setor. A consultoria faz parte do PageGroup.

Complexidade Para a consultoria, a profissionalização no setor leva à necessidade de lideranças de alto nível. A busca por profissionais das mais variadas áreas reflete a complexidade do agronegócio.