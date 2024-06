A safra mundial de trigo de 2024/25 deverá atingir 791 milhões de toneladas, abaixo do que vinha sendo estimado para o período.

Esse recuo ocorre devido a seca e geada em países com boa participação na oferta mundial do cereal, como Rússia e Ucrânia.

Os russos vão produzir 83 milhões de toneladas, 9% a menos do que no período anterior. Deste volume, 59 milhões virão da safra de inverno, segundo divulgou o Usda (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), nesta quarta-feira (12).

Plantação de trigo na Rússia - Sergey Pivovarov - 18.jul.2023/Reuters

As condições da lavoura na Rússia estão abaixo da média dos anos recentes. O mesmo ocorre com a Ucrânia, que, além do clima, é afetada também pelas dificuldades geradas pela invasão russa em seu território.

Os ucranianos vão produzir 19,5 milhões de toneladas, 15% a menos do que na safra anterior.

A produção da França, país líder de produção na União Europeia, recua para 32 milhões de toneladas, trazendo o volume a ser produzido pelo bloco para 130,5 milhões de toneladas.

Os preços internacionais, acelerados nas últimas semanas devido à queda de produção nesses países, voltaram a ceder com as perspectivas de melhora da produção nos Estados Unidos, Argentina e Canadá.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Os argentinos, após a forte seca do ano passado, deverão elevar a produção para 17,5 milhões de toneladas, 10% a mais do que no ano anterior.

China e Índia, os principais produtores mundiais, não terão grandes alterações na safra, permanecendo com 140 milhões e 144 milhões de toneladas, respectivamente.

O órgão americano estima 9,5 milhões de toneladas para o Brasil.

Salsicha de tilápia A perda na cadeia produtiva do pescado chega a 35%, o dobro do que é desperdiçado na carne bovina, segundo dados da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura).

Salsicha de tilápia 2 Para evitar esse desperdício, pesquisadores da Embrapa desenvolveram salsicha e patê com fibra de abacaxi, além de embutido de carne tipo apresuntado.

Salsicha de tilápia 3 A Embrapa Agroindústria de Alimentos, que desenvolveu o trabalho, procura parceiros privados para levar os produtos ao mercado consumidor.

Arroz A Abiarroz (Associação Brasileira da Indústria do Arroz) afirma que foi acertada a decisão do governo de anular o leilão. O episódio deve servir para uma ampliação do diálogo com o setor orizícola brasileiro, segundo a entidade.

Grãos O Usda (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) continua otimista com a safra brasileira. O órgão prevê 122 milhões de toneladas para milho e 153 milhões para soja, acima das estimativas de mercado.