Um quebrada inteligente. Sagaz, posturado, ligado em tudo e todos. Informação na ponta da língua para não ter que dar soco na da faca. Ou sabe ou morre. Se sabe não corre, só se for na direção do sustento. Faz o seu, o do pai, o da mãe, dos irmãos, de todo mundo que cobrou estudo, foco, proceder numa época em que só queria ver anime na tevê.

Há que se reconhecer um quebrada inteligente. Um Kyan, um Murilo, um "maloka", um "Mu540". Um não, vários. Cada qual com sua sorrateira capacidade de se adiantar e saber para não morrer. Se existem nove tipos de inteligência, um quebrada inteligente é o dez.

Recentrando as referências, cruzando-as com as teorias sociais com as quais me deparei ao longo dos estudos, pergunto-me ainda hoje: e em que momento eu não identifiquei —e não me identifiquei— com um quebrada inteligente? Em nenhum.

Está no canto da sala, na calçada, no morro, no culto, na gira, na pracinha, na esquina, um quebrada inteligente com a expressão mais elementar da espécie humana: aquela de quem sabe que sabe. Diferenciado, destaca-se pela capacidade de ler pessoas com a mesma proficiência de um leitor d"Os Sertões". Os de fora questionam onde ele aprendeu tudo aquilo, se veio da pura seca de oportunidades. Deixá-los em constante dúvida é o que faz de um quebrada inteligente o "X" da questão.

É o título do EP de Kyan, habilidoso com o rap, o funk e o trap, junto de Mu540, produtor e DJ, "Um quebrada inteligente". Dentro das realidades que compõem o desde sempre multiverso das periferias, retratam, ambos os artistas, as várias maneiras de usar o talento com inteligência de quem conhece o sistema e articula suas ideias dentro dele. Dois quebradas inteligentes, Kyan e Mu540.

Tem o que tira nota azul na escola e consegue absorver o máximo do mínimo possível de ser aprendido. Tem o que não ia bem, não terminava os estudos, mas seguia na função de se manter ativo —e vivo— sem atrasar o lado de ninguém. Tem ainda os que se encontram em outros momentos da vida e se percebem, finalmente, como estrategistas, cada qual ao seu modo —com ou sem diploma de faculdade.

Os de fora vão falar de "mérito", chamar de "sucesso" ou "sorte", mas um quebrada inteligente sabe que não é disso que se trata. Basta um dia sem fazer o corre para ver tudo desaparecer. É de paradoxos que se compõem visão e senso de mundo dum quebrada inteligente. Na contradição, um caminho —muitas vezes à contramão de qualquer ganho. Muitas vezes com muitos contra.

Capa do EP 'Um Quebrada Inteligente' - Reprodução



Imune a estereótipos e capaz de ressignificar arquétipos, um quebrada inteligente é o que é: mistifório nato. Não quer ser exemplo, mas serve de inspiração. Tem pressa, mas ganha paciência com o passar dos anos, forma-se, reforma-se, é obra nunca parada, bate uma laje quando precisa elevar os conceitos e agregar mais conhecimento. Sapiente por necessidade. Tem um que fala muito, outro pouco. Um que quer muito, outro quase nada. Um quebrada inteligente é dez ao mesmo tempo.

Quando escrevo sobre tal assunto, inúmeros rostos me vêm à mente. Pessoas de grande cognição que me despertaram a curiosidade por tudo o que sabiam. Talentoso da cidade ao campo, do litoral às marginais, como verdadeiro empreendedor que constrói barbearia num cômodo apertado para ter o seu próprio negócio, advogado, engenheiro, comerciante, médico ou com carreira artística, um quebrada inteligente visa o dez porque é ele ou zero. "Nove e meio nem rola", bem versaram os Racionais ao explicar como funciona "Da ponte pra cá".

Ao me deparar com o termo "um quebrada inteligente", achei-o genial, literalmente. Simples, objetivo e diversificado. Permite a nós reconhecer as tantas maneiras de usar saber como alguém que, de fato, algo sabe. Protegemo-nos do perigo que é ser folha em branco para os de fora escrevem aquilo que acham saber sobre Kyans e Murilos.

Inteligente torna-se um quebrada quando vira o "X" da questão para os de fora e a resposta certa para os de dentro.