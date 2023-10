O seu mundo vingou. Todas as suas vontades, ideias, concepções de moral se tornaram realidade. Nada ficou de fora. Cada palavra escrita, berrada, compartilhada com seus familiares e desconhecidos em redes sociais se fez fato. Diante de si, contemplará a visão de um horizonte finalmente previsível, alcançável, onde os outros não existirão mais. Pelo menos não como sempre foram: diferentes. Serão todos um.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Não haverá espaço para discordância, nem precisará haver. Qualquer ideia que fuja da concepção maior do que é viver e ser em sociedade será ignorada. Com um modo de vida conservado em suas bases tradicionais e elementares, você verá suas crenças materializadas no ordenamento comum capaz, finalmente, de prever o outro. De prevenir que o outro seja algo que não aquilo que seu mundo, agora vingado, estabeleceu. Status quo, o etos.

As certezas sobrevoarão as ruas como aves de rapina, caçando distraídos. Aos poucos, tudo será normalizado. Sem palavras novas e estranhas, sem pessoas novas e estranhas, diante dos olhos dos que venceram caberá o belo a partir de suas concepções. As únicas possíveis.

O seu mundo vingou. E agora?

Zac Durant na Unsplash

Todo mundo pode andar armado e se defender do que lhes ameaçar. Todo mundo poderá se sentir vingado. A ameaça estará naquilo que causar algum medo ou estranheza. A morte finalmente se tornará ferramenta da justiça. Segurança pública, cada um fará a sua. Meritocracia será o caminho para o sucesso, só não servirá aos incapazes. No mundo que vingou, todos são iguais se aceitarem a imposição de uma igualdade hegemônica. A verdade universal, aquela ácida o bastante para dissolver identidades e particularidades sem perder tempo com os tidos como desajustados sociais. Eis apenas um exemplo de mundo que vingou.

Se o seu mundo vingou, e os que não vingaram?

Perderão autonomia física e social. Serão o que o mundo vingado lhes ditar. Será "ele" se o mundo vingado assim disser. Desapropriar-se-á do próprio ventre no mundo vingado. Morrerá de fome porque não se esforçou; morrerá de frio porque não se esforçou; não estudará porque não se esforçou; obedecerá sempre às vontades do pai, do filho, de um único espírito santo, nada além, só acima, e nas páginas sagradas, porque não se esforçou. Não teve força.

Homem com carroça na praça da República, em São Paulo - Jardiel Carvalho/Folhapress

O amor e o desejo se curvarão ao mundo vingado, incumbido de determinar quem terá afeto por quem e como. Tudo controlado e vigiado, sem o privilégio da intimidade, com olhos nas paredes e espelho nos tetos, vazando o reflexo dos desejos reprimidos dos que não vingaram nesse mundo vingado. Amor privado.

Para cada cor um lugar. Para cada pele um aviso. A história finalmente revisada. O passado modelado no intuito de parecer pretérito perfeito, bem conservado, sob controle e alinhado com o futuro possível —aquele inviável para os que não vingaram. Passividade absoluta da parte dos à parte. Liberdade de expressão irrestrita no mundo vingado, sem limites, adequada ao expansionismo das ideias iluminadas dos que odeiam as complexidades da vida, aquelas que não permitiam ao seu mundo vingar. Liberdade para quem teve força.

O estranho entrou em extinção. Só há conhecidos. Nada difere e a paisagem é estática. Sob a luz de um novo Sol, todas as pessoas do mundo vingado, cujo mundo vingou, imprimirão o mesmo impressionismo. Na tela, a aurora dos puros. O seu mundo vingou, finalmente. Um grande dia.

Os jornais perpetuarão a teoria do agendamento, não mais pela perspectiva crítica, mas como ofício cotidiano. Sempre as mesmas angulações, já que o mundo vingou de acordo com a tão energética vontade dos que gritaram por anos suas aspirações coléricas.

Mundos poderiam vingar. Cada pessoa possui um deles dentro das ideias, raspando os tetos da consciência na tentativa de ser concreto. Se o mundo de cada um vingasse exatamente como o imaginado, ou melhor, quando o seu mundo vingar, o que de mundo restará?



O que de mundo ele terá?