A Rocco prepara uma edição ampliada do livro de correspondências de Clarice Lispector, "Todas as Cartas", como seu grande lançamento da Bienal do Rio em setembro.

A escritora Clarice Lispector, que tem volume de correspondências ampliado pela Rocco, em agosto de 1969 - Acervo IMS/Divulgação

O volume traz alguns textos inéditos da escritora, notadamente uma carta de agradecimento ao crítico português Álvaro Manuel Machado, responsável por recomendar a publicação do romance "A Maçã no Escuro", de 1961, pela editora francesa Gallimard, a mais prestigiada do país.

Segundo a editora, a carta capta o exato momento do início da consagração de Clarice como escritora internacional —ainda que não tenha sido sua primeira tradução estrangeira, foi a que lhe conferiu a chancela de qualidade que alavancou sua obra, depois, a superlativas traduções para mais de 40 idiomas.

"Já recebi muitas palavras entusiasmadas a respeito de meus livros", escreve Clarice ao professor português. "Mas as suas me emocionaram particularmente. Talvez pela sinceridade que nelas sinto."

A autora diz ao crítico, então, que tem dois pedidos. O primeiro é estender um agradecimento à tradutora por "seu trabalho de paciência e de amor". "O segundo favor que lhe peço é o de investigar, junto à Gallimard, se me pagaram os 1.200 francos de que fala o contrato. Não me lembro absolutamente de tê-los recebido. E me fazem falta."

Ilustração de Giovanna Cianelli para a edição de 'Alice no País das Maravilhas' que sai pela Antofágica em outubro - Giovanna Cianelli/Divulgação

PEQUENOS... A Antofágica tem colhido sucesso impressionante com a coleção de livros de bolso que inaugurou em março. Os três primeiros lançamentos da Nanofágica, "Noites Brancas", "Orgulho e Preconceito" e "Dom Casmurro", bateram 12 mil exemplares só na pré-venda feita em parceria com a Amazon. A campeã foi a novela de Dostoiévski, que vendeu 7.000 exemplares antes mesmo de sair e já esgotou sua primeira tiragem.

...NOTÁVEIS Os livros de bolso, sem aparatos como capa dura e textos de apoio, foram uma saída para baixar os preços e ampliar o público leitor, com uma estratégia de marketing de oferecer amplo desconto na pré-venda. Os clássicos "1984", "Mrs. Dalloway", "A Metamorfose" e "O Morro dos Ventos Uivantes" vão ganhar o mesmo tratamento.

E OS GRANDINHOS Já nas suas edições tradicionais, a Antofágica acaba de abrir as vendas de "Jane Eyre", de Charlotte Brontë, e prepara em outubro "Alice no País das Maravilhas" e "Alice Através do Espelho", de Lewis Carroll, com ilustrações da designer Giovanna Cianelli, como a desta página, e textos de apoio de Caetano Galindo e Veronica Stigger.

ENTRE OS MUROS DA ESCOLA A Boitempo investe pesado na obra de György Lukács em outubro, com a primeira edição brasileira de seu clássico "Estética", de 1962, com tradução direto do alemão, dividida em quatro volumes. No mesmo mês, publica a biografia intelectual do crítico húngaro, escrita por Nicolas Tertulian, e duas obras do professor José Paulo Netto sobre Lukács.

LIVRAMENTO Joana Bértholo, autora portuguesa do ótimo "Ecologia", terá seu segundo livro editado pela Dublinense. "Natureza Urbana", que sai no fim de setembro, é sobre uma mulher que decide se livrar de tudo o que não é essencial e redescobre sua relação com a cidade onde mora. Ela virá ao Brasil para lançar o livro em outubro, na Feira do Livro de Porto Alegre, e na programação paralela da Flip.