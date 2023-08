Um poema inédito de João Cabral de Melo Neto será divulgado pela primeira vez na revista acadêmica Teresa, publicada pela área de literatura brasileira da Universidade de São Paulo, que terá uma edição dedicada ao escritor começando a circular neste mês.

O escritor João Cabral de Melo Neto, em fotografia de 1968 - Folhapress

O texto se chama "Pernambuco Chovido, Abril de 1980" e foi encontrado nos arquivos do lendário editor José Olympio Pereira, na Fundação Casa de Rui Barbosa. Estava em meio a um conjunto de 48 poemas datilografados. Desses, 44 entraram no livro "A Escola das Facas", publicado pela José Olympio em 1980, e três foram aproveitados em outros livros. A íntegra do texto segue abaixo.

"Os verdes que aprendi do verde/ Na mata chovida revi./ Mais que revi (que nossos verdes/ Não são só de ver): revivi./ Mais que revivi: nossos verdes/ Não são de reviver, ali,/ Eles são muitos e exigentes:/ Cada um quer que venha aqui./ Neste abril o verde era tanto,/ Tantos, sem mãos a medir,/ Que se viajei neles todos,/ E sem habitá-los revim,/ Os revivi no arredor verde/ E no de cristal que bebi/ (Escrevo, está claro, de quando/ a chuva o deixa se exprimir)."

A mesma edição traz ainda três cartas enviadas ao cronista Rubem Braga sobre o livro "A Educação pela Pedra", de 1966, nunca publicadas em livro, e textos raros de Cabral para o rádio, nos anos 1950.

A revista está recheada de 11 artigos de pesquisadores de ponta sobre o poeta, incluindo um de Sérgio Buarque de Holanda que abre a edição —também inédito.

O número foi editado com esmero, trazendo capa do artista plástico Paulo Pasta e organização dos professores uspianos Augusto Massi e Ivan Marques —biógrafo de Cabral— e das portuguesas Joana Matos Frias e Patrícia Lino. A edição poderá ser acessada livremente na página virtual da Teresa.

Alex Gozblau ilustra o infantil ‘Coisas Desalinhadas’, escrito pelo angolano Onjdaki para a Pallas - Alex Gozblau/Divulgação

FLIPARACÁ Duas cidades brasileiras ganham seus primeiros festivais literários este mês. De 23 a 27 de agosto, a mineira Paracatu será tomada por uma programação forte com Mia Couto, Itamar Vieira Junior, Conceição Evaristo, Bianca Santana e Jeferson Tenório. A Fliparacatu é ideia de Afonso Borges, já responsável por eventos de sucesso como o Fliaraxá e o Flitabira —que os leitores podem adivinhar sozinhos onde acontecem.

FLIPARALÁ Já na próxima semana, a catarinense Pomerode promove um festival com foco na cultura alemã, trazendo escritores do país como a poeta Uljana Wolf e o pesquisador Sylk Schneider, autor de "Viagem de Goethe ao Brasil", além de brasileiros como Marcelo Labes e Guilherme Gontijo Flores. A Flipomerode acontece de 9 a 13 de agosto.