Em um momento no qual a discussão sobre o valor do livro volta à toda, chama atenção na última pesquisa de mercado divulgada pela Nielsen que o preço médio das obras tenha crescido acima da inflação no acumulado do ano, comparando com o mesmo período de 2022. A alta foi de 4,95%.

Segundo Dante Cid, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o movimento é uma fotografia pontual da recomposição de preços depois de anos em que a indústria sofreu com "aumentos brutais no papel e outros insumos de logística", por exemplo a gasolina.

Tudo a ler Receba no seu email uma seleção com lançamentos, clássicos e curiosidades literárias; aberta para não assinantes. Carregando...

Ele não projeta uma curva ascendente nos preços, até porque as matérias-primas pararam de encarecer. "Tenho certeza de que os preços não vão seguir aumentando de forma abusiva, porque nunca é objetivo da editora cobrar o máximo, mas que o livro venda o máximo", diz o editor.

O reajuste nos preços explica também como a indústria conseguiu ter um bom crescimento na receita acumulada do ano enquanto a quantidade e variedade de livros vendidos foi menor. Cid aponta a nova autobiografia de Rita Lee, aliás, como uma das salvadoras da lavoura.

O varejo tem oferecido menos descontos recentemente, o que o editor atribui também a uma reacomodação do mercado depois de anos distorcidos pela pandemia.

Ilustração de Julia Debasse para a capa de ‘Mogli’, clássico de Rudyard Kipling conhecido em outras edições como ‘O Livro da Selva’, na versão da Antofágica - Divulgação

ENSINAI-ME, Ó PAI Gilberto Gil será a principal estrela da Convenção Nacional de Livrarias que acontece em 30 e 31 de agosto na sede da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. Ele vai encerrar o primeiro dia de evento numa conversa com sua mulher, Flora. Desde que sentou na cadeira da ABL, o compositor tem se engajado mais em eventos literários —este, bem voltado a profissionais do mercado, também terá os imortais Ignácio de Loyola Brandão e Rosiska Darcy de Oliveira.

PAI E MÃE A Ímã Editorial, que tem investido no resgate de autoras como a americana Nella Larsen, prepara uma publicação com boa dose de ineditismo. É uma antologia de Alice Bradley Sheldon, que revolucionou a ficção científica nos anos 1970 —sob o pseudônimo de James Tiptree Jr. A escritora, que era major da Aeronáutica e fascinou Ursula K. Le Guin, nunca saiu aqui com seu nome verdadeiro. A partir do próximo mês, começa a circular "Mulheres que os Homens Não Veem", uma coletânea com três de suas principais histórias.

CÉREBRO ELETRÔNICO Falando em ficção científica, a casa mais conhecida do gênero no Brasil, a Aleph, lança de uma vez só em setembro a trilogia da americana Ann Leckie que começa com "Justiça Ancilar", vencedor dos prêmios Nebula e Arthur C. Clarke em 2014. É a história de um povo que viaja numa nave espacial controlada por uma inteligência artificial —que é, aliás, quem narra a história.