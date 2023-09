A escritora Nélida Piñon, que morreu em dezembro último, deixou pronto um livro inédito. "Os Rostos que Tenho", compilado de memórias de uma das maiores autoras brasileiras, sairá pela Record agora em outubro.

A escritora brasileira Nélida Piñon, em fotografia de 2005 - Philippe Desmazes/AFP

São 147 capítulos curtos que lembram momentos de sua carreira, suas amizades, sua origem multicultural. Como a autora era muito bem relacionada, os leitores encontrarão episódios saborosos com Gabriel García Márquez, Clarice Lispector, Mario Vargas Llosa, Rubem Fonseca.

Mais que autobiográfico, é um livro confessional e íntimo, como define seu editor Rodrigo Lacerda, com posicionamentos firmes em relação ao Brasil e às letras. "É o grande testamento literário de uma mulher que sente que a morte está perto", afirma ele. "Um enfrentamento cara a cara com a finitude."

Apesar de ser um livro póstumo, sublinha o editor, não é inacabado. Nélida entregou a versão final cerca de dois meses antes de morrer. Só não deu tempo de ver provas impressas.

A cartunista Laerte ilustra a capa do primeiro romance do gaúcho Mauro Paz na editora Todavia, 'Quando os Prédios Começam a Cair' - Laerte/Divulgação

AI DE MIM "O Cemitério dos Vivos", de Lima Barreto, será o próximo audiolivro a ser lançado pela Supersônica, empresa que fez barulho ao chegar ao mercado no mês passado com obras de Annie Ernaux, Machado de Assis e Marilene Felinto lidas em voz alta por, respectivamente, Isabel Teixeira, Sandra Corveloni e Roberta Estrela d'Alva. O livro de Barreto ganhará a narração da atriz e cantora Laís Lacôrte e estará disponível a partir do dia 13.

QUE SOU ROMÂNTICO O professor e lexicógrafo Eduardo Neiva, que dirigiu o Departamento de Comunicação da PUC-Rio, publica seu segundo livro de ficção, "Corações Gentis", com seis contos de amor pela editora Lacre. O livro vem bem recomendado com um prefácio do colunista Muniz Sodré.