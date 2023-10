Augusto de Campos, possivelmente o maior poeta brasileiro vivo, terá uma reedição de sua coletânea "Viva Vaia" lançada pela Ateliê Editorial durante sua homenagem na Flip, que acontece em novembro em Paraty.

O poeta Augusto de Campos, fotografado na abertura de sua exposição no Sesc Pompeia em 2016 - Marlene Bergamo/Folhapress

A antologia, que estava fora de catálogo há cinco anos, abrange três décadas da produção do autor, de 1949 a 1979, incluindo obras fundamentais como "Poetamenos", "Popcretos", "Profilogramas" e "Enigmagens". De todas as edições que o livro já teve, entre as editoras Duas Cidades e Brasiliense, o próprio Campos define esta como "a mais completa".

O livro tem o projeto gráfico original de Julio Plaza e vem com um álbum encartado, contendo 15 dos poemas vertidos em música pelo filho do escritor, Cid Campos, incluindo cinco inéditas. O livro custará R$ 298, com 264 páginas, mas quem comprar na pré-venda desembolsa R$ 199.

MÃE CORAGEM A jornalista e escritora Vanessa Barbara volta aos romances no ano que vem, agora em nova editora, a Fósforo. O livro, ainda sem título, vai se equilibrar entre ficção e não ficção e discorrer sobre temas como parto, maternidade, depressão e escrita.

MAPA MUNDI E a Vestígio já tem planos de publicar, no primeiro trimestre de 2024, o livro recém-lançado do franco-libanês Amin Maalouf, chamado "Le Labyrinthe des Égarés", algo como "o labirinto dos perdidos". A obra do autor de "Samarcanda" e "O Naufrágio das Civilizações" procura entender os conflitos globais de hoje se debruçando sobre a trajetória de quatro países: Japão, Rússia, China e Estados Unidos.

NO MEIO DO CAMINHO A terceira edição do festival Flitabira, na cidade mineira onde nasceu Drummond, acontece de terça, dia 31, até o próximo domingo, 5 de novembro. No sábado, a escritora Conceição Evaristo recebe o prêmio Juca Pato de intelectual do ano, num evento seguido por uma palestra da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. A abertura será de Ailton Krenak, recém-eleito para a ABL, e comparecerão autores como Jeferson Tenório, Sérgio Abranches e Rosa Freire d’Aguiar.