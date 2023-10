A atriz Andrea Beltrão se prepara para lançar seu primeiro livro pela editora Paz & Terra.

Será um desdobramento de seu trabalho na peça clássica "Antígona", à qual se dedicou nos últimos anos, adicionando o subtítulo "Os Deuses Não Descansam". A proposta é ressaltar a atualidade da tragédia de Sófocles e discutir como a montagem afetou sua vida pessoal.

A atriz Andrea Beltrão, que lança seu primeiro livro - Lucas Seixas/Folhapress

O livro conterá duas versões do texto, tanto o original traduzido por Millôr Fernandes quanto a adaptação feita pela atriz com o diretor Amir Haddad. Deve ser lançado em novembro, na Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, onde a Record tem uma casa com programação própria.

Outra aposta do mesmo grupo, agora no selo José Olympio, é a estreia literária de Cecilia Madonna Young. É a filha da roteirista Fernanda Young, que teve uma morte precoce em 2019 e batizou a filha com o nome de uma das artistas que lhe serviram de maior inspiração.

"Tudo o que Posso te Contar", agendado para janeiro, é uma obra que explora as sensibilidades de uma jovem da geração Z, espremida entre a pressão social dos outros e seus próprios demônios.

ENCONTRO MARCADO Ainda na Record, o mineiro Fernando Sabino, que acaba de completar seu centenário, terá dois lançamentos no ano que vem. "O Grande Mentecapto", um de seus principais romances, ganha uma versão em quadrinhos com ilustrações de Caco Galhardo. E outro livro reúne a correspondência entre Sabino e Clarice Lispector, com material inédito.

GAMBITO DA RAINHA Já a Arqueiro prepara o próximo livro da neurocientista italiana Ali Hazelwood, que teve mais de 300 mil exemplares vendidos de obras como "A Hipótese do Amor" e "A Razão do Amor". Seguindo sua opção por protagonistas cerebrais para suas comédias românticas, ela costurou "Xeque-Mate" em torno de uma prodígio do xadrez que se apaixona por um astro do jogo num campeonato. Sai em novembro.

MACHADO É CRIA A Festa Literária das Periferias volta com extensa programação no Rio de Janeiro durante o feriado, em palcos que misturam campeonatos de slam, exibição de filmes, shows e debates. Nesta sexta, Emicida conversa com o rapper americano Saul Williams. No domingo, tem MV Bill, Conceição Evaristo e Antônio Bispo dos Santos, o Nêgo Bispo. Semana que vem, do dia 18 ao 22, é a vez Marcelo D2, Teresa Cristina, Linn da Quebrada, Sergio Vaz e Chacal.