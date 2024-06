A editora Carambaia completa dez anos de estrada em um momento de testar novas águas. Conhecida como uma casa de literatos que imprimia, em seus primeiros anos, apenas tiragens de mil exemplares de preciosidades em domínio público, agora ela tem tateado em outras searas.

Mergulhou de vez, por exemplo, na não ficção contemporânea com a edição de "Esquizofrenias Reunidas", da jovem americana Esmé Wang, e avança ainda este ano com ótimas apostas no premiado "Döppelganger", da canadense Naomi Klein, e no "Diário de uma Invasão" do ucraniano Andrei Kurkov, ponta de lança literária do país europeu que decidiu se engajar com esmero num relato de guerra.

Ilustração de Joana Penna para 'Liz sem Medo', estreia de Martha Batalha na literatura infantil, pelo selo Escarlate, da Companhia das Letrinhas - Joana Penna/Divulgação

Kurkov permanece inédito no Brasil, assim como outro grande investimento da Carambaia para o próximo ano: a romancista afro-americana Jesmyn Ward, única escritora a vencer duas vezes o National Book Award, por "Salvage the Bones" em 2011 e por "Sing, Unburied, Sing" em 2017, ambos comprados pela editora.

A casa ainda levou de baciada a obra mais recente de Ward, "Let Us Descend", descrita como um "romance faulkeriano sobre escravidão", e o memorialístico "Men We Reaped", sobre as tragédias na família da autora de 46 anos.

É um movimento que contrasta com o histórico de uma editora que surgiu muito cautelosa, com edições numeradas de clássicos em capa dura nunca reimpressas, que davam à Carambaia um séquito de fãs fiéis e um aroma de "clube de colecionadores".

O fundador, Fabiano Curi, lembra como se sentiram ousados ao apostar lá atrás em seu primeiro autor brasileiro, o cronista João do Rio, especialidade da diretora editorial, Graziella Beting.

Aquele movimento, aliás, rende agora belos frutos ao posicionar a Carambaia como editora que melhor trabalha o autor homenageado da próxima Flip —uma nova e cuidadosa coletânea, "Gente às Janelas", já está no forno, em pré-venda.

E dizem que a editora está até considerando desbravar o campo dos infantis. Haja inquietude para uma casa que sempre comeu tão quieto.

Tudo a ler Receba no seu email uma seleção com lançamentos, clássicos e curiosidades literárias Carregando...

JULGUE SIM... A plataforma Seiva, tocada por Daniel Lameira, põe no ar hoje um enorme —e inédito— serviço público ao mercado editorial: um catálogo digital que congrega mais de cem artistas e designers gráficos que atuam como capistas de livros, com depoimentos sobre sua arte, descrições de seus estilos e amostras de seu trabalho.

...PELAS CAPAS Segundo Lameira, o catálogo tem intuito de servir de referência e representa "um marco importante na visibilidade e valorização desses profissionais essenciais para o nosso mercado". O arquivo está disponível para consulta virtual gratuita.

O TREM AZUL A HarperCollins comprou os direitos do próximo livro de Paula Hawkins, adicionando a seu vasto leque de thrillers uma das autoras de maior sucesso no gênero. A obra de Hawkins, que inclui "A Garota no Trem" e "Em Águas Sombrias", costumava ser editada pela Record. Este novo "A Hora Azul" chega ao Brasil em novembro, junto com o lançamento mundial.

EPIFANIA A escritora e psicanalista Betty Milan relança na Record seu romance "O Clarão", obra de 2001 inspirada na amizade com o publicitário Carlito Maia. O livro tem novo posfácio de Claudio Willer, poeta morto no ano passado.

ANDANÇA O jornalista Paulo von Atzingen, que fez longa carreira no Pará e Amazonas, acaba de publicar seu quinto livro —mas o primeiro de poesia. "Pontes, Céus e Miragens" sai pela editora Patriani.