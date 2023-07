No Dia Mundial do Chocolate, aprenda a receita de pirulito de brigadeiro

São Paulo

No Dia Mundial do Chocolate, algumas receitas já caíram no gosto popular. Mesmo aqueles com pouca experiência na cozinha podem celebrar a data com preparos como o do clássico chocolate quente para aquecer as noites frias, além de bolos e bombons.

Mas para os que buscam opções menos óbvias sem perder a simplicidade, a confeiteira Ana Piku, dona da rede Pikurrucha’s, localizada nos bairros paulistanos de Perdizes e Tatuapé, e em São Bernardo do Campo, indica a opção do pirulito de brigadeiro que é servido na doceria.

A receita é considerada de dificuldade média e leva duas latas de leite condensado, 200 gramas de chocolate ao leite e dois pacotes de bolacha Maria, rendendo até 10 porções. Boa opção também para as crianças durante o mês de férias. Veja a seguir o preparo.

Pirulito de Brigadeiro com confeitos da Pikurrucha's - Divulgação



PIRULITO DE BRIGADEIRO

Grau de dificuldade: Médio

Tempo de preparo: Até cinco horas

Rendimento: 10 unidades

Receita da confeitaria Pikurrucha’s

Ingredientes

Recheio

2 latas de leite condensado

2 colheres de manteiga sem sal

200g de chocolate ao leite

2 pacotes de bolacha Maria

Confeitos coloridos (a gosto)

10 Palitos de sorvete

Cobertura

Chocolate tipo cobertura

Modo de fazer

Colocar todos os ingredientes na panela, e dar ponto de brigadeiro de enrolar, até desgrudar do fundo da panela. Esperar esfriar por pelo menos quatro horas.

Intercalar 3 camadas de bolacha Maria com 2 camadas de recheio de brigadeiro.

Em uma das camadas de recheio colocar um palito de sorvete.

Derreta o chocolate tipo cobertura no micro-ondas de 30 em 30 segundos até ficar homogêneo.

Depois, coloque o chocolate em uma vasilha e cubra cada bombom de morango com essa calda.

Segurando pelo palito, banhe os pirulitos no chocolate tipo cobertura e finalize com os confeitos coloridos.

Na Pikurrucha's, o doce sai por R$ 16 a unidade.