Provamos marcas de whey protein sabor chocolate; veja avaliação e escolha o seu

Já foi-se o tempo em que whey protein era algo restrito aos fisiculturistas e vendido apenas em lojas especializadas —que as pessoas sem corpos malhados nem sequer ousavam adentrar.

Embalagens das oito marcas que participaram da edição do Folha Prova

Agora, é possível encontrar produtos com a proteína do soro de leite em formatos diferentes e embalagens coloridas que apelam para vários públicos e em qualquer mercado. Prova do seu sucesso é o fato de que as buscas no Google por "proteína do soro do leite", o nome técnico do whey, cresceram 387,5% entre 2019 e 2023.

As bebidas proteicas prontas são vendidas com sugestão de consumo diário —o que não é uma necessidade do ponto de vista nutricional, mas também não costuma haver contraindicações. Os casos em que os produtos não devem ser consumidos são relacionados a alergias ao leite ou a corantes que façam parte da composição.

A recomendação das nutricionistas consultadas pela Folha é de que o consumo para o público em geral não ultrapasse uma porção diária dessas bebidas, que tem em média 250 ml. O produto pode, por exemplo, substituir um lanche após um treino na academia, mas não deve ser a única fonte de proteínas consumida no dia.

Nesta edição do Folha Prova, jornalistas e nutricionistas experimentaram bebidas prontas sabor chocolate de oito marcas diferentes, todas entre 12 a 15 gramas de proteína, que podem ser encontradas em estabelecimentos comuns ou encomendadas pela internet.

Participaram do teste os jornalistas da Folha Bruna Borges, Camila Marques, Patrick Fuentes, Victoria Damaceno e Vitória Macedo, além das professoras de nutrição Driele Cavalcanti, da Universidade Anhembi Morumbi, e Karina Dantas, nutricionista e professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie .

O resultado não é um ranking, mas uma lista que avalia os pontos fortes e fracos dos produtos.

Italac Zero Lactose

O júri destacou a textura da bebida como um ponto positivo. Para Bruna Borges, a viscosidade, "não muito grossa nem muito rala, facilita para tomar no dia a dia sem se tornar enjoativo". Já o sabor do produto foi tido como sutil por Driele Cavalcanti, que disse ter sentido gosto do cacau e não percebeu sabor residual de adoçante, outro ponto positivo. Os três principais ingredientes da bebida são derivados do leite —em pó, soro e concentrado proteico— seguidos pelo cacau alcalino, notado pela professora. Além de espessantes e estabilizantes, o produto contém sucralose na composição, que serve para adoçar a bebida. Mesmo com tantos ingredientes lácteos, o resultado é um produto sem lactose por causa da adição de enzima lactase na composição. Uma embalagem de 250 ml tem 118 calorias, 13 g de carboidrato e 15 g de proteína.

Itambé

Para Vitória Macedo, "ele não tem muito gosto de cacau, de chocolate, e o resultado é bem doce". Esse detalhe notado pela repórter pode ser causada pela forma como o produto é saborizado: não com cacau em si, mas com xarope feito do ingrediente. Para Karina Dantas, a textura mais cremosa da bebida pode ajudar na sensação de saciedade de quem consome o produto, mas o sabor residual desagradou à professora. O produto usa sucralose para adoçar a mistura e lactase para se tornar zero lactose. Os 250 ml da caixinha contêm 15 g de proteína, 8,8 g de carboidrato e 118 calorias.

Mais Mu

Os principais ingredientes da bebida são leite —desnatado reconstituído, integral reconstituído e concentrado proteico do soro— seguido de cacau em pó. Sucralose, como adoçante, e lactase, que torna a mistura zero lactose, também fazem parte da composição. O resultado é um produto com 12 g de proteína, 8,3 g de carboidrato e 100 calorias a cada 250 ml. Camila Marques avaliou o produto como mediano, com "uma textura aquosa, que não desagrada, mas com um sabor que não se destaca". Macedo, por outro lado, notou que o que se sobressai no produto é "um gosto muito artificial".

Folha Prova Bebidas Proteicas Prontas - Gabriel Cabral/Folhapress

Not Milk High Protein

Diferente dos outros produtos zero lactose, este não precisa da enzima lactase porque obtém as proteínas a partir de alimentos vegetais. Os três principais ingredientes da bebida são água, proteína de soja e proteína de ervilha. Essa é uma opção não apenas para a comunidade vegana, que não consome leite nem seus derivados, mas também para aqueles alérgicos a produtos lácteos ou sentem dificuldade de digeri-los. O sabor da bebida se destacou como um dos mais doces do teste, com "um resíduo rançoso" na opinião de Dantas. Uma porção de 250 ml tem 15 g de proteína, 3,5 g de carboidrato e 106 calorias.

Piracanjuba

A bebida de chocolate está disponível em caixas com um litro ou 250 ml —em ambos os casos, uma porção de 250 ml contém os mesmos valores nutricionais, que são 15 g de proteína, 20 g de carboidrato e 155 calorias. Cavalcanti destacou que a viscosidade do produto confere a ele uma textura equilibrada, fácil de beber. Durante a degustação, o consenso dos jurados foi que o sabor se parecia mais com uma sobremesa feita com chocolate do que com o ingrediente em si. Essa característica pode ser decorrente da calda de cacau que consta na composição do produto. O que foi considerado enjoativo por Victoria Damaceno foi tido como uma boa pedida para Borges — "não para beber todos os dias, mas quando se está querendo algo mais doce", segundo esta. A enzima lactase e o adoçante sucralose também são usados no preparo da bebida.

São Paulo, SP, Brasil, 28-02-2024: Folha Prova Bebidas Proteicas Prontas (foto Gabriel Cabral/Folhapress)

Três Corações - Cappuccino Pronto

O mais diferente dos produtos experimentados leva café na composição —o que teve grande influência na aprovação ou desaprovação dos jurados. Para aqueles que gostam da mistura, é uma boa opção para intercalar com as bebidas de chocolate. A cafeína também foi um ponto destacado por Patrick Fuentes, que lembrou a possibilidade de a bebida fornecer mais energia a quem consome. Já para Dantas, o sabor do produto foi tido como muito forte e o cheiro muito artificial, "mas a textura é leve e agradável para beber". Uma porção de 260 ml da bebida contém 15 g de proteína, 19 g de carboidrato e 166 calorias. O produto é adoçado com sucralose e contém a enzima lactase.

Verde Campo

Enquanto as amostras eram servidas, os jurados destacaram o aroma agradável da bebida, que gerou expectativa. Mas para a maioria deles, a boa aparência e cheiro não correspondem ao sabor. "Ele não tem o sabor doce que o aroma sugere. Na verdade, parece puxar para algo salgado", disse Macedo. Diferente dos outros produtos, este não leva sucralose, mas o adoçante à base de plantas conhecido como stevia. A bebida contém zero lactose por causa da presença da enzima lactase na composição. Uma porção de 250 ml do produto conta com 14g de proteína, 18g de carboidrato e 139 calorias.

YoPro

Uma das marcas mais conhecidas do mercado de bebidas proteicas foi também uma das que se saíram melhor na degustação às cegas. Para Cavalcanti, o primeiro gole surpreende o consumidor porque "apesar de ter uma aparência mais líquida, aquosa, ele tem uma textura muito satisfatória". Já Marques considerou que o resultado do produto é "neutro o bastante para beber todo dia sem se tornar enjoativo". A embalagem de 250ml do produto oferece 15g de proteína, 21g de carboidrato e 172 calorias. O produto é adoçado com sucralose e contém a enzima lactase.

