Veja receita fácil e rápida de canjiquinha com paio e carne seca para fazer no inverno

Receita clássica do cardápio mineiro, a canjiquinha com paio e carne seca é uma opção para aqueles que acham que sopa não compõe o cardápio do jantar, mas também não abrem mão de espantar o frio.

Canjiquinha com carne seca e paio. Receita do chef Peninha - Maria do Carmo/Folhapress

A indicação é do chef e produtor Gilberto Geronimo Oller, o Peninha, que ficou à frente do restaurante Pitanga por 14 anos até passar adiante as operações, em 2012. Na dica, a canjiquinha é considerada fácil e pode ser feita em até uma hora. Rende até seis porções generosas.

Grau de dificuldade: Fácil

Tempo de preparo: Até uma hora

Rendimento: seis porções

INGREDIENTES

3 colheres (sopa) de azeite

3 dentes de alho picados

300 g de carne seca dessalgada, em pedaços

1 unidade paio (150 g)

2 litros de água

150 g de canjiquinha de milho amarela ou quirela

2 folhas de louro

sal e pimenta-do-reino a gosto

3 folhas de couve cortadas bem fino

MODO DE PREPARO

Refogue o alho no azeite. Adicione a carne seca e o paio e refogue por mais 2 minutos aproximadamente. Acrescente a água e deixe cozinhar até a carne seca ficar macia. Retire a carne seca e o paio da panela.

Na água que sobrou, ponha a canjiquinha, o louro, o sal e a pimenta e cozinhe por cerca de 25 minutos. Mexa sempre e adicione mais água se for preciso. Quando a quirela ficar macia, junte a carne seca desfiada, o paio em rodelas e a couve. Misture bem e sirva a seguir.