Conheça os melhores azeites brasileiros; nove são do Rio Grande do Sul

São Paulo

O Flos Olei, tradicional guia do setor de azeites, anunciou nesta semana sua versão dos melhores do mundo com 12 marcas brasileiras na lista. Nove vêm do Rio Grande do Sul —maior produtor no país—, e as outras três, de São Paulo e Minas Gerais.

De zero a 100, a pontuação é dada por degustadores que analisam sabor e cheiro de azeites extravirgens de 56 países. Na edição anterior do ranking, o Brasil tinha colocado na lista de melhores nove azeites. Este ano já foram 12.

Oliveiras da Prosperato, no Rio Grande do Sul

Um bom resultado segundo Marco Oreggia, presidente do Flos Olei. "A produção brasileira de azeite está entre as mais interessantes e promissoras do mundo", afirmou ele em mensagem para um dos produtores brasileiros. Conheça três empresas do Brasil que estão na publicação:



Prosperato

Com olivais em quatro cidades do RS, como Caçapava do Sul, recebeu 95 pontos no guia. A fabricante, que está no ranking internacional pela 8ª vez consecutiva, já havia ganhado o título de empresa emergente no setor em 2022.



A produtora enviou quatro azeites para a competição, como o koroneiki (R$ 71, 500ml), feito com oliva grega. Com sabor amendoado, mas também frutado e herbáceo, o produto é picante.



Segundo Rafael Marchetti, diretor da Prosperato, o reconhecimento internacional torna mais fácil ganhar a confiança do consumidor. A qualidade dos azeites da empresa, com frescor sensorial no aroma e no sabor, faz a diferença, diz ele.



O executivo afirma que o segredo da empresa, que está no mercado há 10 anos, reside no cuidado aplicado a todas etapas da produção, seja nas mudas, na extração ou no envase.



Com opções tradicionais e condimentadas —uma especialidade da casa—, os 11 azeites da empresa podem ser comprados online. Em SP, estão disponíveis na loja Azeite Experience (r. Min. Roberto Cardoso Alves, 359 - Santo Amaro, região sul).



Sabiá

A marca faz azeites em Santo Antônio do Pinhal (SP) e em Encruzilhada do Sul (RS). Assim como a Prosperato, a marca atingiu 95 pontos no ranking.



Para a avaliação, a empresa enviou o blend de terroir (R$ 176, 500ml). A palavra blend mostra que o produto mistura diferentes olivas; no caso da Sabiá, espanholas, italianas e gregas. Já terroir diz respeito ao tipo de terra da plantação.



O azeite enviado incorpora sabores frutados médios, explica Bob Costa, produtor por trás da marca. O mesmo blend já foi premiado em outros rankings, como no concurso espanhol Evooleum.



A raiz do sucesso da Sabiá, segundo o produtor, está na preocupação com a qualidade, seja no fruto ou na limpeza do azeite. "Sempre quis fazer o melhor produto, mas não imaginava que o azeite chegaria tão longe", diz.



Interessados podem comprar o produto no site da Sabiá ou em lojas como Santa Luzia, Marche e Empório Fasano.

Orfeu

A operação começou em 2014, mas os primeiros azeites só começaram a sair quatro anos depois na fazenda em São Sebastião da Grama, no sul de Minas.



Para o Flos Olei, a empresa mandou o blend da safra de 2023 (R$ 219, 350ml), com cinco variedades de olivas: koroneiki, arbequina, grappolo, coratina e picual. Com acidez baixa, ainda traz picância e amargor.



Alexandre Marchetti, agrônomo responsável pelos azeites da Orfeu, afirma que a terra da plantação contribui para a complexidade do produto, além do trabalho dos funcionários.



"Para ter sucesso na qualidade dos azeites, trabalhamos em etapas muito importantes", explica ele. "A qualidade, o ponto de maturação dos frutos, e na sequência, a logística para se fazer a extração. Boa agilidade no processo, unida à higienização correta dos maquinários, é ponto-chave".



Na loja online da Orfeu, dá para comprar sete variedades de azeites.

