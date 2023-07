No Dia do Orgasmo, veja quais alimentos são afrodisíacos

São Paulo

Batizados com o nome de Afrodite, a deusa grega do amor, afrodisíacos são alimentos que podem aumentar a libido, o desempenho e o prazer sexual. Quem não ouviu falar que o vinho, o chocolate ou o morango podem ter esse potencial?

Para o Dia do Orgasmo, celebrado em 31 de julho, a nutricionista Renata Buzzini fala sobre alimentos que, por exemplo, elevam o fluxo sanguíneo nos órgãos genitais, ajudam com a lubrificação e aguçam hormônios sexuais, em particular a testosterona.

A especialista em saúde da mulher explica que os efeitos afrodisíacos serão sentidos se estes estimulantes forem incorporados na rotina alimentar e não apenas antes do ato sexual, já que cada um deles está relacionado a um aspecto do funcionamento do corpo.

"Não existe um alimento que você vai consumir e vai subir pelas paredes. O melhor estímulo é estar com seu organismo em harmonia. Então, o consumo diário ou semanal desses alimentos podem produzir uma bela noite de orgasmo", diz Buzzini .

Abacate

Todos os hormônios, inclusive os sexuais, para serem sintetizados pelo corpo precisam de gordura, e o abacate é conhecido pela abundância em gordura benéfica. A fruta também é rica em ácido fólico, a vitamina B9, que ajuda no metabolismo das proteínas, o que aumenta a energia do corpo.

Aspargos

Rico em vitamina B3, os aspargos contribuem com a vasodilatação, o que facilita a circulação de sangue na região do pênis e, em consequência, contribui com a ereção. O alimento contém ainda magnésio, diretamente relacionado à produção de neurotransmissores, como a serotonina.

Chocolate

O cacau contido no chocolate é conhecido por estimular a produção da serotonina, criando uma sensação de prazer e felicidade. Para aumentar esse potencial, é indicado investir em chocolates com maior teor de cacau, a partir dos 50%, segundo a nutricionista.

Morango

Um estimulante sexual devido à concentração de vitamina C, que ajuda na circulação sanguínea na região pélvica e na lubrificação vaginal.

Pimenta

Por causar uma elevação da frequência cardíaca, a pimenta aumenta o fluxo sanguíneo na região dos órgãos sexuais e, em consequência, a sensibilidade e a sensação de prazer. Ela não chega a ser um estímulo pré-sexual, mas pode facilitar a chegada ao orgasmo.

Vinho

Além de contribuir com a circulação sanguínea, o vinho traz uma sensação de leveza e ajuda a desinibir no momento da relação sexual.