Aprenda a fazer nhoque recheado com carne-seca em até uma hora

Fazer nhoque do zero não precisa ser difícil —existem receitas fáceis que incluem, inclusive, recheios para tornar o prato mais saboroso.

Nhoque do restaurante Piselli - Divulgação

Cinco unidades de batatas e meio quilo de carne-seca podem virar uma refeição com seis porções, que sai em até uma hora.

Veja, abaixo, como preparar uma receita do prato de origem italiana com recheio de carne-seca.

Grau de dificuldade: Fácil

Tempo de preparo: Até uma hora

Rendimento: seis porções

Ingredientes

500 g de carne-seca

5 unidades batatas médias

1 unidade ovo pequeno

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (café) de sal

1 colher (café) de noz-moscada

600 ml de molho de tomate

Preparo

Dessalgue a carne-seca deixando-a de molho em água na geladeira por 48 horas, trocando a água duas vezes ao dia. Ao final, cozinhe a carne-seca, escorra, limpe e desfie.

Descasque as batatas e cozinhe-as. Amasse-as, espalhe em um tabuleiro e deixe esfriar. Depois de frias, acrescente o ovo, a metade da farinha, o sal e a noz-moscada. Amasse bem até a massa estar com uma boa consistência. Se necessário, acrescente mais farinha. Adicione a carne-seca desfiada e misture bem. Com a massa, faça rolinhos de 1, 5 cm de espessura. Corte os nhoques com 2 cm de comprimento.

Leve-os para cozinhar em água fervente. Assim que vierem à tona, escorra com uma escumadeira e coloque-os em um recipiente. Sirva com o molho de tomate ou outro de sua preferência.