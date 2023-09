Conheça a origem da burrata, aprenda 5 receitas e veja onde comer em SP

São Paulo

A fotogênica burrata é uma bolsinha de mozarela recheada com fios do mesmo queijo embebidos com creme de leite. Criada na região de Apúlia, na Itália, seu nome vem de "burro", manteiga em italiano.

Por se tratar de um queijo muito fresco e perecível, deve ser consumido rapidamente, no máximo em até três dias. Sua cremosidade combina perfeitamente com tomatinhos frescos ou confitados, azeite de oliva ou pesto, azeitonas pretas, ervas frescas (como manjericão) e torradas.

Burrata do Restaurante Fasano, no bairro dos Jardins, executada pelo chefe Lucca Gozzani - Folhapress

Mesmo sendo ideal para uma entrada, o ingrediente pode fazer parte de inúmeros pratos. Veja abaixo opções para fazer a combinação perfeita.

A burrata ao molho pesto com tomate-cereja confitado, minirrúcula e torradas é uma opção do restaurante Bambu, em Moema, na região sul de São Paulo. O prato custa R$ 44.

Av. Moreira Guimarães, 299, Moema, região sul. Instagram @restaurantebambuoficial

No Dhomus, restaurante mediterrâneo liderado pelo chef Carlos Vesentini em São Paulo, a burrata ganha uma versão com presunto cru, figos e manjericão. Custa R$ 64.

R. Amauri, 29, Itaim Bibi, região sul. Instagram @dhomusrestaurante

Outra opção é mergulhar a burrata no molho de tomate defumado, com azeite e rúcula. O prato faz parte do cardápio do Jacarandá, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Custa R$ 72.

R. Alves Guimarães, 153, Pinheiros, regão oeste. Instagram @jacarandabr

A trattoria Bosco tem, na lista de entradas, a burrata servida com um pedaço de favo de mel, que é maçaricado à mesa. O prato acompanha amêndoas tostadas e vem com pão de fermentação natural. Custa R$ 60.

Rua João Moura, 976, Pinheiros, região oeste. Instagram @bosco.restaurante

Burrata com tomatinhos confitados, pesto, rúcula, lâmina de trufa negra e torradinhas de pão italiano é uma das entradas do Tartuferia San Paolo, por R$ 68.

MorumbiShopping - av. Roque Petroni Júnior, 1.089, região sul, Instagram @tartuferiaoficial