Chef francês Bernard Loiseau ganha homenagem em SP com jantar de Alex Atala

A capital paulista foi escolhida ao lado de Tóquio e Nova York para receber eventos em homenagem ao chef francês Bernard Louiseau, morto há 20 anos. Na programação, estão dois jantares abertos ao público.

Louiseau foi um dos principais nomes da gastronomia francesa e criou técnicas que transformaram a culinária do país nos anos 1970 e 1980, reproduzidas ainda hoje por chefs no mundo todo. Ele ficou conhecido, por exemplo, por cozinhar com água no lugar de caldos, e por deixar de lado o uso de manteiga nas receitas.

O chef francês Bernard Loiseau em fotografia de 1984 - Eric Feferberg/AFP

O grupo fundado por ele na França, que conta com restaurantes e hotéis de luxo na região da Borgonha, é hoje comandado por sua filha, Bérangère Loiseau.

"Meu pai treinou os grandes chefs do mundo. Queria lembrar a todos o seu legado e que soubessem que a família está dando continuidade ao seu legado", diz Bérangère. Ao lado da irmã, ela planeja expandir os negócios da família abrindo novos restaurantes na França e em países como Japão e Estados Unidos.

"Sua filosofia de cozinha foi importante na evolução da alta gastronomia francesa. Ele tirou todas as gorduras dos preparos, focando apenas no sabor do produto. Isso era muito moderno na época", ela diz. "Escolhi São Paulo para a homenagem porque os brasileiros amam muito a culinária francesa. E meu pai era muito famoso também no Brasil, costumava vir com frequência."

Os jantares na capital paulista ocorrem nesta terça-feira (19), na Escola Laurent Suaudeau, nos Jardins, e na quarta-feira (20) no D.O.M., do chef Alex Atala, a partir das 19h30. Atala foi aprendiz de Loiseau quando trabalhou no La Côte D’Or, restaurante com duas estrelas Michelin na França.

O jantar a quatro mãos será preparado por Atala e pelo chef francês Patrick Bertron, sucessor de Loiseau na cozinha, com algumas de suas receitas clássicas. Entre elas, as coxas de rãs ao molho de salsinha e purê de alho, e a sobremesa feita com chocolate e coulis de laranja cristalizada. Para dar um toque brasileiro, há pratos como a formiga amazônica com abacaxi e cachaça.

A refeição custa R$ 1.300, preço que inclui vinhos, taxa de serviço e manobrista. As reservas são feitas pelo telefone (11) 96918-9947, pelo email dom@domrestaurante.com.br ou no site domrestaurante.com.br.

Este ano marca os 20 anos da morte de Loiseau. Em 2003, o francês cometeu suicídio, e dizem que a razão foi a suspeita de que perderia uma das três estrelas Michelin de seu restaurante. Ele não perdeu a estrela, e a razão está ligada à saúde mental.

O famoso guia, produzido há um século, volta a ser realizado em São Paulo no próximo ano. Para Bérangère, o Michelin ainda mantém a relevância no mundo gastronômico. "Ele tem toda uma legitimidade. Ainda é relevante e sempre será para qualquer chef."