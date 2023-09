Conheça as três pizzarias de São Paulo na lista de melhores do mundo de 2023

São Paulo (SP)

O 50 Top Pizza World, que elabora um ranking das melhores pizzarias do planeta, colocou pela segunda vez consecutiva três casas de São Paulo entre as 100 melhores. A QT Pizza Bar, em Cerqueira César, ficou na 51ª posição, seguida pela A Pizza da Mooca, na 85ª posição. Fecha a lista a Leggera Pizza Napoletana, na Pompeia, na 100ª. Veja o que encontrar em cada uma delas:

A Pizza da Mooca, uma das melhores do mundo segundo ranking internacional - Foto: Keiny Andrade/Folhapress.

QT Pizza Bar (51ª)

Com arquitetura pós-industrial, traz a pizza contemporânea no estilo napolitano, que usa técnica de fermentação chamada "sourdough", com lactobacilos e leveduras presentes no ambiente e nos grãos do cereal do qual a farinha foi feita. É comandada por Matheus Ramos. Uma boa escolha é a cog porc (R$ 63), com molho de tomate, mix decogumelos e barriga de porco confitada. Para quem não come carne, a opção é a vegana (R$ 48), feita com creme de abóbora, couve frita, picles de cebola roxa e farofa de castanha e alho.

Al. Ministro Rocha Azevedo, 1.096, Cerqueira César, região oeste, @qtpizzabar. Delivery via iFood e Rappi

A Pizza da Mooca (85ª)

Comandada pelo chef Fellipe Zanuto, e hoje com os sócios Murillo Dias e Bruna Zanuto, serve pizzas individuais e opções de seis pedaços ao estilo napolitano. As coberturas mais pedidas, segundo a gerência, são as clássicas caprese (R$ 98), marguerita (R$ 89) e muçarela (R$ 89). Depois vem outra tradicional, mas com um toque autoral: portuguesa de molho bechamel no lugar do vermelho, presunto de Parma tostado e ovo mole, que sai por R$ 78. Taças de vinhos a preços honestos merecem elogios. Ah, e guarde espaço para os cannoli na sobremesa. O de ricota cremosa com pistache é um belo gran finale

R. da Mooca, 1.747, Mooca, região leste, tel. (11) 3571-1221, @apizzadamooca

Leggera Pizza Napoletana (100ª)

Delegado da Associazione Verace Pizza Napoletana no Brasil, o pizzaiolo André Guidon é rigoroso no respeito às regras da certificação. Campeã de vendas, a marguerita verace leva molho de tomate, manjericão, muçarela de búfala e parmesão (R$ 54). Entre as coberturas criativas, o destaque é a La Divina Commedia, que mescla muçarela de búfala, manjericão, parmesão, provola defumada, linguiça curada picante e cebola roxa caramelizada (R$ 61). R. Diana, 80, Pompeia, região oeste, tel. (11) 3862-2581, @leggerapizzanapoletana