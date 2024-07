Veja 10 vinhos franceses para beber enquanto assiste às Olimpíadas

The New York Times

As Olimpíadas de Verão começam no final de julho, e tenho que dizer, estou com todos os parisienses que alugam seus apartamentos e fogem da cidade. Se os Jogos fossem em Nova York, eu poderia fazer o mesmo.

Uma variedade de vinhos franceses em Nova York, 13 de julho de 2024. Estas garrafas descontraídas — tinto, branco, rosé e espumante — são perfeitas para relaxar e ideais para assistir às Olimpíadas de Paris de longe - TONY CENICOLA/NYT

Quem precisa de multidões maiores, preços hiper-inflacionados e uma miríade de desvios e inconveniências? A melhor vista é de longe, em um lugar confortável em frente a uma tela, com petiscos, uma refeição se o horário for adequado e uma boa garrafa de vinho fácil de beber e que mate a sede.

Esses tipos de vinhos brilhantes e vibrantes são feitos em todo o mundo. Mas como as Olimpíadas são na França este ano, mesmo que não estejamos lá, por que não adotar um tema francês para os vinhos?

Passei as últimas semanas explorando vinhos franceses que matam a sede — vins de soif ou glou glou, como dizem os franceses — e escolhi 10 deles que são ótimos para beber agora, especialmente enquanto assiste às Olimpíadas.

O que faz um vin de soif? Todos os bons vinhos devem matar a sede, mas esse é o principal atributo desta categoria. Além disso, os vins de soif satisfazem a sede de forma alegre. Esses vinhos fazem você se sentir bem.

Os vins de soif também são definidos pelo que não são. Eles não são amadeirados ou tânicos, o que impediria a suavidade do gole do vinho. Eles não são complexos, o que exigiria pensamento e concentração, e não distrairão do foco do momento, seja no lançamento de martelo, uma corrida ou como Simone Biles se superará este ano.

Esses vinhos geralmente não são dignos de envelhecimento; beba-os jovens. Eles não terão um teor alcoólico particularmente alto, o que desencorajaria a bebida entusiástica. A maioria será seca, embora um vinho levemente doce, equilibrado por uma acidez viva, possa se encaixar bem. Considere os refrigerantes, que são muito mais doces e muito mais ácidos do que um vinho modestamente doce.

A acidez é um elemento crucial de todos esses vinhos. Ela fornece o vigor e a vivacidade, a estrutura esquelética em vinhos que carecem de uma estrutura de taninos. Eles precisam ter um bom sabor, é claro.

Se você não encontrar essas garrafas específicas, muitas outras servirão. Boas lojas de vinhos terão outras opções com essas características.

Aqui estão os vinhos, em ordem de preço.

Combel-la-Serre Cahors Le Pur Fruit du Causse 2021, 12,5%, $19 (R$106,96)

Julien e Sophie Ilbert do Château Combel-la-Serre estão entre os jovens produtores que tentam revitalizar Cahors no sudoeste da França. Le Pur Fruit du Causse é o vinho de entrada deles, cheio de frutas escuras e acidez viva, um malbec fácil de beber, feito de uvas cultivadas organicamente, que é deliciosamente alegre. (Louis/Dressner Selections, Nova York)

Fabien Jouves Vin de France À Table!!! 2022, 12,5%, $19 (R$106,96)

Fabien Jouves é um dos melhores produtores de Cahors e, como os Ilberts, faz parte da nova onda da região que vale a pena procurar. Ele lança o que chama de vinhos de terroir sob o rótulo Mas del Périé, sua propriedade familiar, e, sob seu próprio nome, vinhos que matam a sede como esta garrafa, um rosé escuro feito de malbec e tannat cultivados bio dinamicamente. É seco com um sabor frutado levemente amargo que faz você querer servir outro copo. (Zev Rovine Selections, Brooklyn, Nova York)

Domaine des 13 Lunes Vin de Savoie Apremont 2022, 11%, $22 (R$123,85)

Frequentemente, os vinhos de Apremont nas encostas alpinas de Savoie, no extremo leste da França, são leves, diretos e refrescantes. A versão 13 Lunes, feita inteiramente da uva jacquère, é tudo isso e mais. É enérgico e vivaz, com sabores frescos de flores, ervas e cítricos. Talvez isso venha da agricultura biodinâmica, ou talvez da frescura do ar da montanha na região. Mas por qualquer razão, é delicioso. (Wine Traditions, Falls Church, Virgínia)

Pierre-Olivier Bonhomme Vin de France Le Telquel 2022, 13%, $22 (R$123,85)

Le Telquel é um vin de soif arquetípico, fresco, ácido, suculento e fácil de beber. É uma mistura de tintos, sempre com uma base de gamay cultivado organicamente do Loire e alguma combinação de côt, como o malbec é conhecido na região, pineau d’Aunis e grolleau. Pierre-Olivier Bonhomme foi algo como um protegido de Thierry Puzelat do Clos de Tue-Bouef, um padrinho do vinho natural, até que saiu por conta própria em 2013. (Louis/Dressner Selections)

Domaine des Marrans Beaujolais-Villages 2023, 12,5%, $22 (R$123,85)

Domaine des Marrans faz crus Beaujolais sérios de Fleurie e Morgon. Mas este Beaujolais-Villages é um retorno ao Beaujolais fácil de beber e convivial da memória, o tipo de vinho que coloca um sorriso no seu rosto. É suculento e terroso, mas com a acidez acentuada que o mantém vivo e o prepara para o próximo gole. É feito de gamay cultivado organicamente. (Skurnik Wines, Nova York)

Laurent Saillard Vin de France La Pause 2023, 13%, $25 (R$140,74)

Nova-iorquinos de certa idade podem lembrar de Laurent Saillard como um dos primeiros defensores do vinho natural em Nova York nos anos 2000 em seu restaurante Ici, no Brooklyn. Por mais de uma década, no entanto, ele tem feito vinhos naturais no Vale do Loire, como La Pause, um gamay brilhante e suculento que é vividamente frutado, mas seco e delicioso. (Fruit of the Vines, Long Island City, Nova York)

Maison Clusel-Roch Coteaux du Lyonnais Les Traboules 2021, 12,5%, $25 (R$140,74)

Clusel-Roch é mais conhecido por seus excelentes Côte-Rôties. Mas Guillaume Clusel, que agora administra a propriedade da família, também faz uma série de vinhos excelentes e menos exaltados de uvas compradas como Les Traboules, cultivadas no Coteaux du Lyonnais ao norte. Les Traboules é feito inteiramente de gamay cultivado organicamente. É maravilhosamente suculento e fresco, mesmo com três anos de idade, com taninos finos e sedosos que fornecem uma estrutura leve. (Grand Cru Selections, Nova York)

Arnaud Lambert Crémant de Loire NV, 12,5%, $26 (R$146,37)

Arnaud Lambert é um excelente produtor na região de Saumur, no Vale do Loire. Ele cultiva biodinamicamente e faz os vinhos com um cuidado meticuloso. Este vinho espumante é feito de 75% chenin blanc e 25% chardonnay, e vinificado usando o mesmo método do Champagne. O resultado é um vinho espumante suave, elegante e enérgico, delicioso para celebrar os atletas olímpicos — não necessariamente por vencer, mas por simplesmente terem chegado aos Jogos. (Grand Cru Selections)

La Famille Mosse Vin de France Moussamoussettes 2022, 12,5%, $29 (R$163,26)

Aqui está outro espumante, um rosé pétillant naturel da La Famille Mosse. Agnès e René Mosse são viticultores de longa data na região de Anjou, no Vale do Loire, e passaram a vinificação para a próxima geração de forma ampla e tranquila. Este vinho levemente carbonatado, feito de pineau d’Aunis e grolleau cultivados organicamente e biodinamicamente, é seco, picante e fácil de beber. Não há adição de dióxido de enxofre, um antioxidante quase universalmente usado na vinificação, então mantenha-o fresco até estar pronto para abri-lo. (Louis/Dressner Selections)

Du Grappin Bourgogne-Aligoté 2022, 12%, $32 (R$180,15)

Andrew e Emma Neilsen são um casal improvável de se encontrar na Borgonha. Ele é australiano e ela é britânica, mas seus vinhos são soberbos. Eles usam o rótulo Le Grappin para as garrafas mais sérias da Côte d’Or, enquanto Du Grappin é reservado para os vins de soif das áreas mais ao sul. Este aligoté demonstra como a uva pode ser agradável e refrescante. Você poderia bebê-lo enquanto come uma tigela de batatas fritas, mas também iria lindamente com frutos do mar ou queijos. (Terrestrial Wine Co., Manhasset, Nova York)