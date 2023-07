Fondue sucesso no Itaim, Chalezinho inaugura nova unidade em Gramado

Famoso em São Paulo pela grande variedade de fondues que muitas vezes formam filas no Itaim Bibi e no Morumbi, o restaurante "Era Uma Vez um Chalezinho" –ou apenas Chalezinho, para os íntimos– acaba de abrir uma nova unidade em Gramado, na Serra Gaúcha.

Rodízio de fondue servido no Chalezinho inclui até oito opções de queijo, cinco diferentes cortes de carne e mais sete opções doces - Divulgação

Aberta na última nova unidade trabalha em 'soft opening' até o dia 27 de julho, quando enfim entrará em operação plena.

Com 800 metros quadrados e capacidade para receber até 250 clientes no almoço e no jantar, a nova casa da rede fica na avenida Borges de Medeiros, no centro de Gramado, e tem a mesma atmosfera rústica das outras unidades, com móveis e estruturas de madeira e pedra.

A cozinha da nova unidade é aberta, permitindo aos clientes assistir o chef Cristian Bauer preparar as dezenas opções do cardápio que, segundo a rede, foi adaptado para valorizar os produtores locais do Rio Grande do Sul. Entre os acompanhamentos das fondues estão, por exemplo, o Queijo da Serra, geleias e compotas produzidas na região.

Apesar de ter se consolidado em São Paulo, o Era Uma Vez um Chalezinho nasceu em Belo Horizonte, no final da década de 1970. Foi só em 2001 que os filhos do fundador trouxeram a operação para a capital paulista. Devido ao sucesso, no ano passado a rede também abriu uma terceira unidade em Campos do Jordão, outro destino de inverno imperdível no Brasil.

Era Uma Vez um Chalezinho - Gramado

Av. Borges de Medeiros, 2050, Centro, Gramado, RS. De domindo à quinta das 18h à 0h, e de sexta a sábado das 18h à 1h. chalezinho.com/gramado/