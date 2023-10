Dia do nordestino: aprenda a técnica para fazer cuscuz no ponto certo

São Paulo (SP)

Preparado apenas com farinha de milho, sal e água, o cuscuz nordestino é um dos pratos mais tradicionais da culinária daquela região, presente no cardápio do café da manhã ao jantar —mesmo em São Paulo, onde o prato pode ser encontrado até no refinado brunch do hotel Emiliano.

Cuscuz nordestino pode ser servido com ovos, linguiça calabresa frita e até mesmo com leite - Marcelo Katsuki

Quem é do nordeste ou tem ligação com a região, lógico, sabe exatamente como fazer o cuscuz perfeito. Mas como todo prato cozido, ele exige uma certa técnica de quem não conhece a receita para acertar o ponto exato da cocção, sem que fique duro, nem empapado.

Veja abaixo como fazer. Não esqueça, claro, que você vai precisar de uma panela específica para esse preparo, a cuscuzeira. Mas ela pode ser substituída por qualquer panela de cozimento à vapor —basta que os furinhos sejam pequenos o suficiente para segurar o cuscuz na parte superior.



Cuscuz Nordestino

Rendimento: 2 porções

Tempo de preparo: 15 minutos

Ingredientes:

1 medida (copo americano) de farinha de milho flocada

½ medida (copo americano) de água

Sal a gosto



Modo de preparo: