Veja dicas simples de como conservar alimentos durante a onda de calor

São Paulo

Um dos desafios do calor excessivo é o efeito que ele tem nos alimentos. Enquanto frutas amadurecem rápido, carnes e derivados do leite estragam com maior facilidade. Veja dicas simples de como conservar sua comida em dias quentes.

Montagem com cenouras e berinjelas - Keiny Andrade/Folhapress

Limpe a geladeira

Problemas de higiene acumulam bactérias dentro do eletrodoméstico, o que diminui a vida útil da comida. Por isso, um dos primeiros passos para conservar alimentos é limpar bem prateleiras, portas e gavetas do refrigerador, retirando produtos vencidos ou estragados.

Ajuste a temperatura

Parte das geladeiras no mercado já oferecem a opção de controlar a temperatura interna. Em dias quentes, diminuir em alguns graus o termômetro do eletrodoméstico ajuda a manter os alimentos em boas condições, já que a temperatura exterior pode afetar os produtos guardados.

Cuidados no armazenamento

Recipientes inadequados também são vilões da conservação de alimentos. Potes de vidro, bem esterilizados e levados, são melhores do que os de plástico. Faça um teste em casa para perceber a diferença. Com melhor vedação e facilidade de limpar, os feitos de vidro conservam a comida por mais tempo.

Separe os alimentos

Para evitar contaminação cruzada, quando um alimento apodrece outro, vale guardá-los de forma separada. Além de potes, os alimentos podem ser embrulhados em papel-filme, alumínio ou papel-manteiga, a depender da quantidade de água que ele possua.

Congele o que for possível

O freezer é opção para conservar alimentos por mais tempo. Serve para legumes como brócolis, cenoura e brócolis. Mas antes de congelar, vale cozinhá-los por alguns minutos para facilitar na hora de colocar na panela para a preparação.

Feche bem os derivados do leite

Parece básico, mas não é: prefira embalagens que tenham tampas ou lacres. O ar dentro dos produtos pode facilitar a entrada de patógenos. Se comprar produtos que não fecham, transfira o conteúdo para recipientes que tenham algum tipo de isolamento do ambiente externo. E não esqueça os produtos fora da geladeira em hipótese alguma.

De olho na banana

Banana, sabemos, amadurece fácil. Para desacelerar o processo, dá para separar os frutos da penca sem expor a parte interna. Outra opção é envolver a base da penca com papel-filme. Colocar na geladeira ou no freezer também funciona, mas depende do plano para a fruta, como batidas (congelada) ou comer in natura (geladeira).

Evite os crudos

Carnes cruas, como stake tartare, frutos do mar ou peixe, estragam de forma fácil no calor. Por isso, uma recomendação é evitar isso tipo de alimento. Procure alimentos que não estragam in natura, como leguminosas.