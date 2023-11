Startup cria nova gordura vegana a partir de fungo para imitar gosto de carne

São Paulo

A Nourish Ingredients, uma foodtech da Austrália, apresentou no final de outubro sua versão de gordura vegana que simula o sabor da carne em alimentos de proteína vegetal.

Chamada de Tastilux, a gordura de laboratório foi apresentada em primeira mão para os participantes da SXSW Sydney, um evento de tecnologia. A empresa aplicou o produto em coxas de frango feitas com plantas.

Coxa de frango vegana com gordura da Nourish Ingredients - Divulgação

De forma diferente dos produtos já comercializados, a Tastilux é produzida por meio de fermentação de precisão —técnica de biotecnologia que usa micro-organismos para criar proteínas, enzimas e gorduras.

No caso da Nourish Ingredients, quem faz as gorduras é um fungo. Encontrado em solo australiano, o micro-organismo já participa da fabricação de fórmula para bebês.

"A Testitlux é um produto lipídico complexo", explicou James Petrie, fundador e CEO da empresa em uma rede social. "As moléculas-chave são fosfolipídios ômega-6, que contribuem para a formação de [sabores] voláteis de animais".

Petrie, que tem doutorado na área de biologia sintética, fundou a companhia em 2019. Ele arrecadou mais de U$ 26 milhões, cerca de R$ 127 milhões, para a empresa.

Nas coxas de frango veganas apresentadas no evento, a Tastilux representava apenas de 0,5% do peso do alimento. O poder de transformação do produto, segundo o CEO, acontece quando a comida é colocada no fogo, liberando os sabores.

O público, porém, não vai encontrar a gordura vegana para comprar nas prateleiras dos supermercados. A Nourish Ingredients pretende vender o produto apenas para empresas, que devem adicioná-lo como saborizante.

No futuro, a foodtech também pretende criar gorduras para leites veganos para oferecer um sabor mais autêntico de creme.