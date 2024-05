Aprenda a fazer o hambúrguer de siri do Bob Esponja

São Paulo

A capital paulista ganhou, recentemente, um restaurante do Bob Esponja, que emula a Fenda do Bikini no bairro da Vila Nova Conceição, na região sul da cidade, e serve o famoso hambúrguer de siri do desenho.

Quem for ao restaurante e gostar do hambúrguer não precisa voltar ao fim da fila para abocanhar outro. Também é possível prepará-lo em casa, com a receita do livro "200 Receitas Gostosas de Pescados" —que não revela o segredo do molho do Sr. Sirigueijo, mas ensina até a fazer uma variação do preparo, as quesadillas de siri.

Veja abaixo como preparar um hambúrguer de siri.

Hambúrguer de siri servido no Bob Esponja - Burguer e Restaurante, casa temática do Bob Esponja recém-inaugurada no bairro Vila Nova Conceição - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Hambúrguer de Siri

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola picada

2 pimentões verdes picadinhos

2 dentes de alho amassados

1/2 maço de cebolinha picada

125g de farinha de rosca

250g de carne de siri

1 colher (sopa) de molho inglês

1/2 colher (chá) de pimenta-de-caiena

3 colheres (sopa) de salsa picada

1 ovo batido

Óleo de girassol (para fritar)

1 pitada de sal

Alface-americana para servir

Modo de preparo:

Aqueça o azeite numa frigideira e refogue a cebola e o pimentão em fogo brando por 5 minutos, ou até amolecerem. Junte o alho e a cebolinha e frite por mais 5 minutos. Transfira para uma tigela. Misture a farinha de rosca, a carne de siri, o molho inglês, a pimenta-de-caiena, a salsa e o ovo batido e tempere com um pouco de sal. Mexa bem com uma colher de pau ou com as mãos, até obter uma mistura uniforme. Separe em 4 partes iguais e molde 4 bolas. Achate-as formando hambúrgueres. Aqueça um pouco de óleo de girassol numa frigideira grande. Frite os hambúrgueres (em 2 levas, se necessário) por 4-5 minutos de cada lado, até dourarem. Sirva sobre uma cama de alface, cobertos com relish de tomate, se desejar.

Dica: você pode acrescentar relish de tomate (molho de tomate agridoce com vinagre, mostarda, açúcar e canela) para servir