Como o bolo Floresta Negra se tornou a sobremesa favorita do mundo?

Essa simplicidade e uma combinação de sabores que podem parecer tanto familiares quanto desconhecidos, podem ajudar a explicar como um bolo da Alemanha — um país que exerce uma influência culinária limitada globalmente — cativou uma audiência tão ampla.

A primeira vez que Kashish Shrestha, 41, escritor e fotógrafo, provou o bolo Floresta Negra em uma padaria em Catmandu, Nepal, a textura lembrou-o de ras malai, um doce leitoso e esponjoso do sul da Ásia. No Nepal, "Floresta Negra" é frequentemente usado como um termo genérico para qualquer tipo de bolo, ele disse.

O bolo, há muito tempo um favorito adotado em muitos países, é mais popular do que nunca, exceto talvez na Alemanha - Alfonso Duran/The New York Times

Ramin Ganeshram, historiadora culinária trinitária-americana em Westport, Connecticut, disse que o bolo lembra o bolo preto caribenho embebido em rum.

Quando criança em Singapura, a autora de livros de culinária Sharon Wee, 53, pensava no bolo Floresta Negra como uma versão mais sofisticada dos bolos chiffon, que se tornaram populares lá na década de 1950. Servir seus amigos com um bolo Floresta Negra em seu aniversário era um símbolo de status — "como levar sua bolsa Hermès para a escola primária", disse Wee, que divide seu tempo entre a cidade de Nova York e Singapura.

O mesmo não pode ser dito na Alemanha, onde o bolo é visto como "algo meio antiquado", disse Janosch Förster, pesquisador do Arquivo Alemão de Artes Culinárias.

Tanto seu criador quanto seu local de origem ainda são motivo de debate. Alguns dizem que veio da região da Floresta Negra, outros dizem Berlim. Mas é inquestionavelmente uma invenção alemã, de algum momento no início do século XX.

"Basicamente é apenas um bolo padrão, não tão interessante", disse Andreas Klöckner, CEO da Goldhahn und Sampson, uma loja e escola de culinária em Berlim. "Tem um status diferente fora da Alemanha como algo especial."

As viagens do bolo, provavelmente, ocorreram à medida que os alemães se mudavam pelo mundo como imigrantes, missionários, chefs em hotéis de luxo e refugiados fugindo do nazismo nos anos 1930. Ou nazistas fugindo após a Segunda Guerra Mundial, disse José López Ganem, diretor-executivo do Instituto de Cacau Fino e Chocolate em Cambridge, Massachusetts.

Um dos proselitistas mais eficazes do bolo Floresta Negra foi, provavelmente,

o Império Britânico, disse Carla Martin, presidente do instituto.

"Havia muita técnica alemã e culinária alemã que se espalhava através da associação britânica", disse ela. "Eles eram o centro capital do mundo. Estavam levando tradições do continente europeu e expandindo-as, e eram os melhores nisso."

O bolo Floresta Negra tinha muitos pontos a seu favor. Seus ingredientes, especialmente o cacau em pó, estavam se tornando mais facilmente disponíveis, disse Ganeshram, a historiadora culinária. O álcool preservava o bolo, prolongando sua vida útil em climas tropicais.

O bolo também podia ser facilmente adaptado: padeiros em países de maioria muçulmana, por exemplo, omitem frequentemente o álcool, e algumas receitas de Singapura pedem geleia de mirtilo, que pode ser menos cara do que cerejas.

Essas modificações falam da resiliência das comunidades colonizadas, disse Ganeshram. "Isso pode ter sido trazido para um lugar onde não necessariamente pertence, mas vamos pegar, adaptar e torná-lo nosso."

Christopher Tan, autor do livro de receitas de sobremesas de Singapura "O Caminho do Kueh", descreveu o bolo Floresta Negra como "indestrutível", porque pode ser uma confeição sofisticada ou um simples doce de supermercado.

"Se você só tem cerejas enlatadas e um creme chantilly um pouco duvidoso, e só consegue chocolate composto, ainda pode fazer algo que se parece com um Floresta Negra", disse ele."Naqueles quatro dias na Alemanha, em Frankfurt e em Ulm, o único bolo Floresta Negra que vi nessa viagem estava a bordo do meu voo," disse ele. "Na Thai Airways."

Receita do Bolo Floresta Negra

Por Samantha Seneviratne

O bolo Floresta Negra, que teve origem na região da Floresta Negra na Alemanha, é tipicamente feito com um bolo de chocolate leve, embebido em xarope de cereja e brandy de cereja (Kirsch), e então, camadas de chantilly e cerejas. Esta versão troca o bolo de chocolate leve por um bolo de chocolate mais denso e cremoso, com um efeito delicioso.

Um bolo Floresta Negra feito pelo chef Kudakwashe Makoni, em Gana. Makoni insiste que as vacas do Zimbábue dão um sabor rico ao creme do bolo - Francis Kokoroko/NYT

Mas cortar um bolo de chocolate rico em quatro camadas finas pode ser um pouco complicado. Para facilitar o trabalho, deixe-as esfriar completamente antes de cortar. A geleia e o xarope de cereja podem ser feitos antecipadamente.

Rendimento: 8 a 10 porções

Tempo total: 1h30min, mais o tempo de resfriamento

Ingredientes

Para o Bolo:

1 xícara ou 240 ml de óleo vegetal, mais um pouco para untar as formas

1 1/2 xícaras ou 140 g de cacau em pó de processo holandês

1 1/2 xícaras ou 360 ml de água fervente

1 xícara ou 240 ml de leitelho

4 ovos grandes

1 1/2 xícaras ou 330 g de açúcar mascavo escuro

1 1/2 colheres de chá de extrato de baunilha puro

3 xícaras ou 385 g de farinha de trigo comum

1 colher de sopa de fermento em pó

1 1/2 colheres de chá de sal kosher

3/4 colher de chá de bicarbonato de sódio

Para a Geleia de Cereja:

4 xícaras ou 600 g de cerejas escuras doces frescas (ou congeladas), sem caroço

1/2 xícara ou 100 g de açúcar granulado

1 colher de chá de amido de milho

1/4 colher de chá de extrato de amêndoa

1 a 2 colheres de sopa de Kirsch

Para o Chantilly e Montagem:

1/3 xícara ou 40 g de açúcar de confeiteiro

1 colher de sopa de amido de milho

4 xícaras ou 960 ml de creme de leite fresco

170 g de chocolate meio amargo, raspado em cachos

8 cerejas escuras doces frescas ou congeladas inteiras, sem caroço

Preparo:

1. Pré-aqueça o forno a 180 °C. Unte duas formas redondas de bolo de 23 cm com óleo e forre o fundo de cada uma com papel manteiga.

2. Para preparar o bolo, em uma tigela grande, misture o cacau em pó e a água fervente até ficar homogêneo. Adicione o leitelho, 1 xícara de óleo vegetal e misture. Adicione os ovos, açúcar mascavo e extrato de baunilha, depois mexa.

3. Em uma tigela média, misture a farinha, fermento em pó, sal e bicarbonato de sódio. Adicione os ingredientes secos aos molhados, depois misture. Divida a massa igualmente entre as duas formas.

4. Asse por 30 a 35 minutos, até que um palito inserido no centro saia limpo. Transfira os bolos para uma grade para esfriar por cerca de 20 minutos, depois desenforme os bolos sobre a grade e deixe esfriar completamente. Vire os bolos novamente, para a parte arredondada ficar em cima e apare-as para nivelar o topo. Corte cada camada ao meio horizontalmente, criando quatro camadas.

5. Enquanto o bolo esfria, prepare a geleia de cereja. Em uma panela pequena, misture as cerejas e o açúcar em fogo médio. Cozinhe, mexendo ocasionalmente e desfazendo as cerejas com uma colher de pau ou amassador de batatas, até que a fruta tenha liberado seu suco, cerca de 6 minutos.

6. Passe a mistura de cereja por uma peneira fina, reservando o xarope em uma tigela média e deixando de lado as cerejas cozidas. Meça 1/2 xícara (ou 120 ml) do xarope. Se tiver mais, guarde o restante na geladeira para outro uso. Transfira 1 colher de sopa de xarope da 1/2 xícara para uma tigela pequena, depois misture o Kirsch no xarope restante; reserve para esfriar completamente.

7. Adicione 1 colher de chá de amido de milho ao xarope de cereja reservado na tigela pequena e misture bem. Transfira para a panela, adicione as cerejas cozidas e cozinhe em fogo médio, mexendo, até que a mistura engrosse, de 3 a 5 minutos. Transfira para uma tigela para esfriar completamente. (Você deve ter cerca de 1 1/4 xícaras ou 300 ml de geleia.)

8. Prepare o chantilly: Em uma panela pequena, misture o açúcar de confeiteiro, amido de milho e 1 xícara de creme de leite. Leve essa mistura para ferver em fogo médio e cozinhe por cerca de 2 minutos, mexendo, até engrossar e chegar a consistência um pudim fino. Reduza o fogo conforme necessário para evitar queimar. Transfira a mistura de creme para uma tigela grande para esfriar completamente.

9. Monte o bolo: Bata a mistura de creme para soltá-la, depois adicione as 3 xícaras restantes de creme de leite. Usando uma batedeira elétrica em velocidade média, bata a mistura até obter picos médios firmes, cerca de 2 minutos. Coloque uma camada de bolo no prato que for servir, com o lado cortado para cima. Pincele com um pouco do xarope de cereja-Kirsch, espalhe cerca de 1 xícara de chantilly por cima, depois 1/3 da geleia de cereja. Misture um pouco a geleia e o chantilly para espalhar uniformemente. Repita esse processo mais duas vezes e cubra com a última camada de bolo, com o lado cortado para baixo. Em seguida, cubra todo o bolo com uma camada fina de chantilly. Leve à geladeira por 30 minutos.

Para finalizar, cubra o bolo com o restante do chantilly e prepare as raspas de chocolate. Aqueça a barra de chocolate no micro-ondas por 10 a 15 segundos, depois use um descascador de legumes para criar raspas de chocolate enroladas. Pressione as raspas de chocolate nas laterais do bolo e sobre uma borda de 2 cm no topo. Cubra com as 8 cerejas. Armazene as sobras, bem embrulhadas, na geladeira por até 3 dias.