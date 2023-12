Veja restaurantes e bares que oferecem drinques com pisco em São Paulo

São Paulo

Nas disputas culinárias entre países, um conflito permanece sem solução: quem criou o pisco, a famosa aguardente de uva. Peru e Chile se dizem inventores do destilado.



A criação da bebida remete à colonização dos dois países. Nos anos 1500, espanhóis trouxeram à região as primeiras parreiras para produzir vinho. Com produção excedente de uvas, passou-se a fazer o destilado da fruta. A maior parte da produção era escoada pelo porto de Pisco, hoje no Peru, daí o nome.

Pisco sour do Drunks, bar localizado no Itaim, em SP - Neuton Araújo/Divulgação

Mas com as fronteiras redesenhadas ao longo das guerras no período, o Chile passou a controlar parte da região produtora da bebida. Hoje, o Brasil reconhece o pisco chileno como produto de indicação geográfica —o Chile faz o mesmo com a cachaça brasileira.



Em São Paulo, bares e restaurantes se dividem entre os produtos dos dois países, em drinques clássicos e autorais. Veja a seguir um roteiro de onde beber o destilado:



Adega Santiago

Restaurante que se inspira na culinária de Portugal e Espanha com muitos frutos do mar, tem no menu o clássico pisco sour (R$ 48). A bebida leva o destilado chileno, com mix de frutas cítricas, açúcar e clara de ovo. Completam o drinque gotas de bitter de angostura.

→ Shopping Cidade Jardim, 4º piso - Morumbi, região oeste. Tel: (11) 3758-4446 e (11) 3758-2441@adegasantiago



Akkan

Mesmo sendo especializada em comida japonesa, a casa vende drinque com pisco (R$ 31) na boca do bar. Sem a clara de ovo, a receita do Akkan inclui 60 ml de aguardente de uva do Chile, 30 ml de suco de limão, xarope de açúcar e pitadas de angostura.

→ R. Joaquim Antunes, 424, Pinheiros, região oeste. Tel: (11) 93727-9392 @akkan_oficial



Beefbar

Receita clássica do gerente de bar Ricardo Takahashi, a casa de cozinha contemporânea oferece pisco sour chileno por R$38.

→ R. Barão de Capanema, 320, região oeste. Tel. (11) 23861918. @beefbar_saopaulo



Cantón

Restaurante chifa, termo da união da culinária peruana com a chinesa, traz três receitas com pisco do Peru: fresco moscatel, com vinho branco, maracujá, suco de uva e xarope (R$35); o maneki, que mistura cachaça, campari, falernum (xarope de especiarias), abacaxi, maracujá e xarope de açúcar (R$35); por último, a releitura do clássico pisco sour, feita com xarope de açúcar, limão, clara de ovo e bitter (R$34). O drinque vem em um copo de gato.

→ R. Padre Chico, 631 - Pompeia, região oeste. Tel: (11) 3872-8948/ 11-962631222 @canton.br

Drunks

Nova empreitada de Guilherme Mora com Marlon Silva e Cassiano Oliveira, serve drinques autorais e também clássicos, como o pisco sour que usa o destilado do Peru. Leva limão-siciliano, açúcar invertido e aquafaba (R$ 48).

→ R. Bandeira Paulista, 520. Itaim, região oeste. Tel: (11) 3167-3816. @drunksbrasil



Rinconcito Peruano

Restaurante de comida peruana, oferece dose de pisco (R$ 22,50), pisco sour (R$ 29,90) e opções de chilcanos (espécie de gim com soda, mas com o destilado do Peru). São quatro versões: maracujá, canela, gengibre, hortelã com pimenta, todas por R$ 27,90.

→ Av. Sabiá, 733 - Moema, região leste. @rinconcitoperuano



SubAstor

O speakeasy entre os melhores bares do mundo, segundo a The World’s 50 Best Bars, tem drinque autoral com pisco: o juçara sour (R$ 46). Com polpa de juçara reduzida, leva aceto balsâmico e açúcar de coco. Depois, recebe cachaça envelhecida em carvalho, pisco chileno e clara de ovos.

→ R. Delfina, 163- Vila Madalena, região oeste. Telefone:(11) 5555-2351 @subastor



Vila Anália

O complexo gastronômico tem na carta drinques o pisco sour (R$ 38), preparado com pisco chileno, com suco fresco de limão-taiti, xarope de açúcar e aquafaba, decorado com casca de limão.

→R. Eleonora Cintra, 46 – Jardim Anália Franco, região leste. Tel: (11) 2673-5378 @grupovilaanalia