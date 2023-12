Conheça oito comidas e bebidas para provar no Chile

São Paulo

Esta é a edição da Menu, a newsletter da Folha com dicas de restaurantes, receitas e o que mais você precisa saber sobre gastronomia. Ela chega antes para assinantes premium. Quer recebê-la todas as sextas no seu email? Inscreva-se abaixo:

Menu A newsletter de gastronomia exclusiva para assinantes da Folha no plano Digital Premium Carregando...

Fui a Santiago, no Chile, pela primeira vez no final de novembro. Como jornalista que escreve sobre gastronomia, queria provar pratos que os chilenos comem. Em conversas com chefs, perguntei quais alimentos não podia deixar de conhecer.



A lista de indicações inclui peixes, frutos do mar, bebidas alcoólicas e frutas. Veja quais são:

Caldeirada com frutos do mar preparada pelo chef chileno Carlo von Muhlenbrock - Eduardo Knapp/Folhapress

Congrio

Encontrado no fundo dos oceanos do hemisfério sul, o peixe de até 2 metros de comprimento pode pesar 35 kg. Pablo Neruda, chileno vencedor do Nobel de literatura de 1971, dedicou poema para descrever uma receita de caldo do animal. Nas cozinhas do país, o peixe é preparado em sopas com ingredientes suaves para deixar sobressair o sabor da carne, na chapa ou frito.



Mote con huesillo

É uma bebida gelada feita com suco caramelizado de pêssego, pedaços desidratados da fruta e trigo, que cria textura parecida aos bubble tea. Agrada quem gosta de alimentos doces. Vendida em copos de plástico ou vidro, precisa de colher para comer os ingredientes. Dependendo do lugar, há versões que saem por R$ 10.

Bebida chilena mote con huesillos - Wikimedia

Completo

Cachorro-quente bem típico do país, mistura muitos ingredientes assim como no Brasil, mas com opções não encontradas aqui. O completo chileno combina salsicha com creme de abacate e chucrute (repolho fino, fermentado em salmoura). Também aparecem componentes vistos no Brasil como maionese, pimenta e tomate.



Mariscos e locos

Com costa extensa e estreita, o Chile tem cultura alimentar rica em frutos do mar. Destaco os mariscos, sempre bem frescos, e os locos —espécie de moluscos. Com textura firme parecida com a de polvo, locos são usados em pratos frios, como ceviches, ou em risotos, indo bem com molho branco ou de tomate.



Cazuela

Ensopado do país que incorpora versões com carne de boi, frango ou cordeiro. Na base da sopa, leva batata, espiga de milho, arroz e cenouras. Comum ser servido com tortillas de batata para mergulhar no caldo.



Pisco

Há uma disputa amigável entre quem tem o melhor pisco—uma aguardente de uva—, Peru ou Chile. Os chilenos dizem que seu pisco é menos frutado do que o dos seus vizinhos do norte. Em Santiago, vale provar a piscola, mistura do destilado com algum refrigerante de cola, ou o pisco sour, receita que leva clara de ovo e suco de limão.

Vinho

Há rótulos chilenos no Brasil, mas nos mercados do Chile o preço é bem mais em conta. Chilenos afirmam que não vale a pena pagar caro pela bebida porque há opções boas e baratas. Nas prateleiras, vinhos de até R$ 35 são fáceis de encontrar. O cabernet sauvignon é um dos tipos mais citados entre os melhores do país.



Frutas

Por ser o principal produtor de framboesas da América Latina, o Chile oferece a fruta com bastante frescor. Ela é usada para fazer sucos, sorvetes ou como recheio para doces. Frutas mais cítricas também são boas para provar lá. A laranja vendida no país, por exemplo, apresenta uma coloração mais avermelhada do que a brasileira, mas com gosto semelhante.