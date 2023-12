Ceia de Natal: receita de frango assado substitui peru e ajuda a economizar

São Paulo

Um frango assado bem feito pode, sim, substituir com louvor o peru na ceia de Natal.

A receita do chef Gustavo Rodrigues, do Lobozó, na Vila Madalena, em São Paulo, ganha sabor com marinada à base de laranja e recheio feito com farinha de milho, bacon, linguiça e amendoim

Frango caipira assado recheado com lobozó de frutas secas e castanhas do restaurante homônimo, na Vila Madalena em SP - Eduardo Knapp/Folhapress

Ingredientes

Marinada do Frango

1 frango de 1,8 kg

3 litros de água

3 colheres (sopa) de sal

5 dentes de alho descascado e picado

2 limões espremidos com o bagaço

2 laranjas espremidas com o bagaço

A gosto: semente de coentro em grão, pimenta do reino preta em grão e semente de erva doce

Recheio do Frango

300 g de farinha de milho flocada

100 g de bacon em cubos sem pele

100 g de linguiça fresca sem tripa

50 g de amendoim torrado sem casca

1 colher (chá) de sal

75 ml de caldo de frango ou água

A gosto: salsinha picada

Como fazer: