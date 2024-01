Aprenda a fazer bolo de nozes perfeito para acompanhar o café

The New York Times

Esta receita é uma variação de bolo tradicional (feito com meio quilo de cada um dos quatro ingredientes, como farinha, manteiga, ovos e açúcar) que acrescenta uma faixa crocante de açúcar mascavo e nozes-pecã no recheio, em vez de em cima.

Bolo com camadas crocantes canela em pó, nozes e açúcar mascavo - Linda Xiao/The New York Times

Em inglês, recebe o nome "sock-it-to-me cake", inspirado na frase popular nos anos 1960 que aparece na música "Respect", de Aretha Franklin.

O bolo é feito pensando em abundância. É convidativo por si só e perfeito para café, brunch ou sobremesa. Faça a receita para um grupo de pessoas que você ama ou pessoas que você está conhecendo: todos vão te perguntar sobre ela.

Rendimento: 12 a 16 porções

Tempo total: 2 horas

Ingredientes:

Para o Bolo:

3 xícaras de farinha (mais um pouco para untar a forma); se tiver acesso, use farinha com menor teor de proteína

1 colher (chá) de fermento em pó

½ colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 colher (chá) de sal

1 xícara de nozes-pecã picadas (substitua por nozes ou outra castanha)

½ xícara (chá) de açúcar mascavo escuro

2 colheres (chá) de canela em pó

1 ½ xícaras (chá) de manteiga sem sal, em temperatura ambiente

2 ½ xícaras (chá) de açúcar granulado

5 ovos grandes, em temperatura ambiente

1 colher (sopa) de extrato de baunilha

1 xícara (chá) de sour cream, em temperatura ambiente (para fazer, misture 2/3 de xícara de creme de leite com 1/3 de xícara de cream cheese; misture em um bowl com cerca de 4 colheres de sopa de suco de limão)

Spray antiaderente para untar a forma

Para a Cobertura:

2 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro, peneirado

2 colheres (chá) de extrato de baunilha

1 ½ colheres (chá) com leite (mais se necessário)

Preparo:

1. Coloque uma grade no centro do forno e aqueça o forno a 350º graus.

2. Peneire juntos a farinha de bolo, o fermento em pó, o bicarbonato de sódio e o sal em uma tigela média.

3. Em uma tigela pequena, misture as nozes-pecã, o açúcar mascavo e a canela.

4. Em uma batedeira, bata a manteiga por cerca de 5 minutos, raspando as laterais conforme necessário. Adicione o açúcar granulado e misture até ficar leve e fofo por 2 minutos, raspando as laterais. Adicione os ovos, um de cada vez, esperando até que cada um esteja completamente misturado antes de adicionar o próximo. Coloque o extrato de baunilha e a mistura de farinha em 3 partes, alternando com metade do creme azedo, começando e terminando com a mistura de farinha.

5. Unte generosamente uma forma de bolo com spray antiaderente e polvilhe levemente com um pouco de farinha, batendo para retirar o excesso sobre a pia.

6. Coloque metade da massa do bolo na forma preparada, alisando-a, e espalhe a mistura de nozes-pecã uniformemente por cima. Cubra com o restante da massa do bolo, espalhando-a em uma camada uniforme, e bata a forma na bancada para liberar o ar.

7. Asse até que um palito inserido no centro do bolo saia limpo, de 50 minutos a 1 hora.

8. Retire o bolo do forno e deixe esfriar na forma por dez minutos. Passe uma faca de manteiga ao longo das bordas do bolo para garantir que ele não esteja grudado na forma. O bolo deve naturalmente começar a se soltar dentro de alguns minutos depois de sair do forno. Desenforme em uma grade colocada sobre uma assadeira e deixe esfriar até a temperatura ambiente.

9. Faça a cobertura: Em uma tigela média, adicione o açúcar de confeiteiro, a baunilha e o leite, e mexa até ficar homogêneo. Se a cobertura estiver muito espessa, adicione mais leite. Ela deve ficar fina o suficiente para cobrir a parte de trás da colher. Despeje sobre o bolo resfriado e sirva.