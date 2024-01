McFish retorna ao cardápio do McDonald's no Brasil por tempo limitado

São Paulo

Após cinco anos, o McDonald’s anunciou o retorno do McFish, um dos sanduíches mais famosos da rede no Brasil, por tempo limitado. Em dezembro, a rede também relançou duas versões do Big Mac.

McFish retorna ao cardápio do McDonald's - Divulgação

A pré-venda de vouchers para o sanduíche, com pão, filé de peixe, queijo, picles e molho tártaro, estará disponível a partir desta quarta-feira (17). Segundo publicação divulgada nas redes sociais, a compra acumulará pontos no seu programa de fidelidade Meu Méqui.

"Vocês venceram. O McFish tá vindo aí mais gostoso do que nunca. Compre o seu na venda antecipada e garanta o seu cupom pra quando ele chegar, porque o estoque é MUITO LIMITADO.", disse o McDonald’s no Instagram.

No link vinculado ao perfil da marca no Brasil, é possível se cadastrar e receber as novidades antes dos demais clientes. Atualmente, a lista vip conta com quase 30 mil inscritos.

A data em que o McFish, de fato, estará disponível nos restaurantes participantes ainda não foi revelada. Também não foi informado por quanto tempo o McFish ficará à venda.