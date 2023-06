São Paulo

Ana Beatriz Siqueira tinha o dom do cuidado. Era uma pessoa carinhosa e sempre disposta a acolher quem estivesse precisando. Mesmo que a necessidade fosse apenas de uma palavra amiga ou um abraço.

Nascida e crescida em Diamantina, em Minas Gerais, integrou uma família simples, mas calorosa, e tinha dois irmãos.

Dedicada, conseguiu realizar o sonho de ser enfermeira. Foi em Campinas, no interior de São Paulo, que se estabeleceu e entrou no serviço público, em abril de 2015, quando trabalhou no centro de saúde do Jardim Ipaussurama.

Ana Beatriz (1985 - 2023) com o irmão Rafael, em Campinas - Arquivo Pessoal

"Desde jovem ela gostava de cuidar, de ajudar, e tinha o sonho de ser enfermeira. Ela veio morar em Campinas e, assim que ela se estabeleceu, eu vim morar com ela. Era nosso sonho morar juntos. Ela abriu as portas da casa dela. Era como uma mãe para mim", conta o irmão Rafael Siqueira, 25, assistente de marketing.

Descrita como uma mulher doce, Ana Beatriz era querida pelos pacientes da unidade de Ipaussurama e também do posto de saúde Campina Grande, no distrito do Campo Grande, região bem afastada do centro de Campinas.

É lembrada como uma pessoa que mudava para melhor o dia de todos aqueles que cruzavam o seu caminho.

"Eu recebi muitas mensagens, ligações, manifestações dos usuários dos centros de saúde e das pessoas que conviviam com ela. Ela era como um sol, brilhava muito, muito mesmo. Acredito que ela vai continuar iluminando a minha vida, principalmente nos momentos em que eu estiver no escuro, assim como a vida de todos que passaram pela vida dela", afirma o irmão.

As redes sociais foram inundadas por mensagens de condolências e manifestações de tristeza pela morte de Ana Beatriz. Tanto a Prefeitura de Campinas como o Sindicato dos Trabalhadores Municipais da cidade prestaram homenagens para a servidora.

Ana Beatriz descobriu um câncer de pulmão há cerca de dois anos. O principal remédio do tratamento, afirma o irmão, deixou de fazer efeito, e a doença progrediu rapidamente.

"A gente não esperava por isso, por mais que ela tivesse câncer. Queria que ela me visse crescer, me desenvolver, que visse meus filhos. Ela era a pessoa mais importante para mim", diz o irmão.

Ana Beatriz morreu aos 37 anos em Campinas, no dia 18 de junho. O sepultamento ocorreu em sua cidade natal. Além de Rafael, deixou o irmão Daniel, a mãe Maria Lúcia e o pai Juscelino.

coluna.obituario@grupofolha.com.br

Veja os anúncios de mortes

Veja os anúncios de missa