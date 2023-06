Terremotos no Brasil são raros; entenda o motivo e relembre os 5 maiores

São Paulo

Terremotos como o sentido nesta sexta-feira (16) no litoral paulista e no Vale da Ribeira acontecem, em média, duas vezes por ano no Brasil.

O país está relativamente seguro contra esses tremores, que costumam ocorrer em áreas despovoadas e causar poucos danos materiais.

Tire abaixo suas dúvidas sobre a ocorrência de terremotos no Brasil e relembre alguns dos maiores tremores da história no país.

Google emitiu um alerta de terremoto com magnitude estimada de 4,7 para a cidade de Miracatu, em SP - Reprodução

Por que o Brasil está livre de terremotos?

O Brasil está livre de tremores, exceto pela região do Acre, próxima à cordilheira dos Andes, onde ocorrem abalos sísmicos, embora em áreas pouco habitadas. Terremotos acontecem com frequência nas regiões de encontros de placas tectônicas, e o Brasil, situado no interior da placa Sul-americana, está relativamente seguro.

Qual havia sido o último terremoto registrado no Brasil?

Antes do tremor desta sexta (16), um abalo de magnitude 3.0 atingiu Rubim (MG) em 16 de fevereiro de 2023. Não houve feridos nem danos materiais.

Qual foi o último terremoto registrado em São Paulo?

Em 22 de abril de 2008, um tremor de magnitude 5.2 aconteceu na costa de São Paulo e atingiu todos os bairros da capital paulista, boa parte do Estado, além do Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

Quantas pessoas já morreram em terremotos no Brasil?

Um tremor no norte de Minas Gerais em 2007 foi o primeiro a registrar uma morte no Brasil desde o início das medições feitas Obsis (Observatório Sismológico de Brasília). A vítima foi uma criança de cinco anos. Não houve mais ocorrências desde então.

Haverá mais terremotos no Brasil em 2023?

Cientistas não conseguem prever quando acontecerão terremotos.

Quais os cinco principais terremotos sentidos no Brasil?

27.JAN.1922

O tremor de magnitude 5.1 foi registrado nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na capital paulista, paredes de residências particulares racharam, construções balançaram, portas bateram, janelas vibraram e objetos caíram.

30.NOV.1986

Também com magnitude 5.1, danificou mais de 4.000 construções e desabrigou 26 mil pessoas em João Câmara (RN). É tema do livro "O Terremoto Que Mexeu com o Brasil" (2011), do sismólogo José Alberto Vivas Veloso.

20.JUN.2003

Apesar de ter atingido magnitude 7.0, o terremoto, detectado apenas por sismógrafos, não foi sentido pela população do Amazonas. O epicentro ocorreu nas proximidades da divisa do Estado com o Acre.

12.SET.2007

Uma criança de cinco anos morreu em casa, esmagada por uma parede que cedeu, e duas pessoas tiveram traumatismo craniano durante um tremor de magnitude 4.9 em Itacarambi (MG).

24.NOV.2015

Pessoas assustadas deixaram prédios na região central de Rio Branco (AC) com medo de desabamentos, mas não houve vítimas nem danos materiais no Estado. Eram reflexos de um terremoto de magnitude 7.6 que atingira a tríplice fronteira de Peru, Bolívia e Brasil.