Dupla de palhaços da Carreta da Alegria troca socos durante apresentação em SC

São Paulo

Uma dupla vestida como os palhaços Patati e Patatá trocou socos durante uma apresentação da Carreta da Alegria pelas ruas de Ituporanga, em Santa Catarina, na noite desta quarta-feira (5).

O motivo das agressões não foi divulgado, mas a Carreta Mega Mix, responsável pelos palhaços dançarinos, afirmou que "providências já foram tomadas".

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando dois palhaços descem da carreta e viram uma esquina, outros dois homens vestidos de palhaço ficam para trás. Um parte para cima do outro desferindo socos. A fantasia da cabeça de um deles é arrancada com a força do golpe.

Uma apresentação da Carreta da Alegria em Ituporanga, no Alto Vale, terminou com socos entre homens fantasiados de palhaços Patati e Patatá, na noite desta quarta-feira (5) - Reprodução/Redes sociais

Os dois primeiros palhaços voltam e separam os brigões. Pela gravação é possível ver que vários veículos que seguiam a carreta veem a confusão no meio da rua.

A Carreta da Alegria afirmou que a briga ocorreu por desentendimentos particulares dos dois integrantes, que têm 20 e 22 anos. Ainda segundo responsável pelo grupo, o palhaço que deu o primeiro soco ingressou no grupo no último dia 1º e foi afastado.

A Carreta da Alegria está em Ituporanga, conhecida como a cidade da cebola, desde 16 de junho, com saídas diárias da Praça Frei Gabriel, no centro, das 18h30 às 23h, ao custo de R$ 15. A carreta com os palhaços dançarinos deve realizar os passeios até o próximo domingo (9).

Nas redes sociais, o público se dividiu com o episódio.

"Foi muito triste o que aconteceu lamentável e com certeza a expectativa de diversão acabou em pancadaria entre os dançarinos ficando manchado o espetáculo nesta noite", escreveu Adilson Heinz.

"Eu meus filhos adoramos não cabem o povo jugar (sic) muito top ...isso acontece até nas grandes familias", defendeu Margarete Jaison.

A Carreta Mega Mix afirmou que lamenta profundamente o ocorrido.

"Prezamos sempre levar alegria e diversão a todos, com responsabilidade e segurança. É uma situação chata e indesejada. Acreditamos que cada qual deva ser responsabilizado por seus atos, razão pela qual providências já foram tomadas. No mais, pedimos sinceras desculpas a todos, bem como agradecemos pela compreensão", afirmou em publicação em uma rede social.

Não há registro da ocorrência na Polícia Militar ou na Polícia Civil.

OUTRO CASO

Uma briga generalizada entre funcionários de um trenzinho, fantasiados de Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario, viralizou nas redes sociais. A confusão aconteceu na Feirinha do Alto, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio - Reprodução

No dia 4 de junho, uma briga generalizada entre funcionários vestidos de heróis levou duas empresas responsáveis por trenzinhos em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, a divulgar notas oficiais informando que tomarão providências sobre o ocorrido, na Feirinha do Alto.

A troca de socos começou com homens fantasiados de Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario. Na tentativa de apartar a briga, outros personagens, como o Capitão América, a Wandinha da Família Addams e um segundo Homem-Aranha também se envolveram na confusão.

O vídeo com a briga repercutiu nas redes sociais. As imagens mostram que a confusão ocorreu no meio do público da feira e algumas pessoas tentaram conter os heróis.

Os dois trenzinhos são atrações de Teresópolis. Levam turistas até pontos conhecidos da cidade e contam com as apresentações dos personagens, que dançam e fazem brincadeiras com as crianças.

A Tere Trem da Alegria repudiou a violência e disse que investiga o ocorrido. Também informou que vai adotar medidas para garantir que a confusão não volte a acontecer.

A prefeitura manifestou preocupação e descontentamento com a confusão e determinou que as empresas afastassem os heróis briguentos.