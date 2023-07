Veja as taxas dos principais crimes em seu estado

São Paulo

As mortes intencionais estão mais concentradas no Norte e no Nordeste, em especial na Bahia e no Amapá. Os registros de racismo são mais altos em Rondônia e no Amapá. O feminicídio é frequente no Centro-Oeste e os índices mais elevados de exploração sexual infantil estão em Roraima e em Mato Grosso do Sul.

Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que divulgou nesta quinta-feira (19) seu anuário de 2022 com estatísticas agregadas de secretarias estaduais de segurança pública, polícias civis, militares e federal e de outras instituições.

Confira em gráficos o comportamento de diferentes crimes nos estados brasileiros.

Cápsula de arma de fogo; Nordeste é região com mais mortes intencionais do país - Folhapress

MORTES INTENCIONAIS

As mortes violentas intencionais caíram 2,4%. As maiores taxas estão no Amapá (50,6 pessoas a cada 100 mil habitantes), na Bahia (47,1 pessoas a cada 100 mil habitantes) e no Amazonas (38,8, na mesma proporção).

O Nordeste tem a taxa mais elevada para esse crime (36,8 pessoas a cada 100 mil), seguida de Norte (36,5, a cada 100 mil).

O gráfico abaixo mostra a taxa de morte violenta a cada 100 mil habitantes, numa escala de 10 a 50, em todos os estados brasileiros. Entram no índice crimes como homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.

PRINCIPAIS CRIMES

Veja abaixo os índices de morte violenta, exploração sexual infantil, estupro, feminicídio, homofobia, racismo e roubo nas 27 unidades federativas. Áreas cinzas representam indisponibilidade de dados. Segundo o Fórum, é alta a subnotificação em crimes relacionados à sigla LGBTQIA+.

CRIMES SEXUAIS E CONTRA A MULHER

Estupros são mais frequentes no Norte, em especial em Roraima e no Acre, enquanto a exploração infantil é mais frequente no Centro-Oeste, puxada por Mato Grosso do Sul, considerando a população desses locais.

Roraima tem as taxas mais altas de estupro e de exploração infantil

Acre está entre os estados com maior taxa de estupro e de feminicídio

Mato Grosso do Sul registra índices elevados para os três tipos de crime

O feminicídio é maior no Centro-Oeste

O número de estupros e de estupros de vulnerável é o maior já registrado, de 74.930 vítimas

RACISMO, TRANSFOBIA E HOMOFOBIA

Onze estados não divulgaram dados sobre homofobia e transfobia. Os crimes ligados a LGBTQIA+ têm alta subnotificação no Brasil. Dentre as informações disponíveis, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal apresentam mais casos.

Já as maiores taxas de racismo estão em Amapá e Roraima. O Fórum de Segurança Pública destaca que aumentou o número de estados que produzem informação acerca das categorias desde 2018, "o que não significa que a informação produzida seja fidedigna à realidade".

"Mesmo diante da opacidade produzida pelas retificações", destaca o relatório, houve aumentos das taxas de injúria racial (32,3%) e de racismo (que cresceu 67%).

O Anuário Brasileiro de Segurança é realizado desde 2007 e produzido com dados e indicadores oficiais. Nesta edição, caiu a taxa de mortes violentas, mas cresceram todos os indicadores de violência doméstica e de violência contra a mulher.