Ferido em acidente de ônibus com torcida do Corinthians tem alta; ao menos 4 seguem internados

Belo Horizonte

Um homem de 61 anos, um dos feridos no acidente de ônibus com torcedores do Corinthians ocorrido na madrugada de domingo (20), recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta (23) em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Sete pessoas morreram no acidente, ocorrido em trecho da BR-381. O grupo voltava para o interior de São Paulo após partida entre Cruzeiro e Corinthians na noite de sábado (19) na capital mineira.

Outras cinco pessoas seguem internadas em Betim: quatro no Hospital Regional e uma em instituição de saúde da rede particular. Um torcedor foi internado no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, no dia do acidente.

Não há informações sobre o ferido internado na capital. Em relação ao que foi para instituição de saúde particular em Betim, a prefeitura informou que a família optou pela transferência por ter plano de saúde.

Amigos se abraçam em velório de torcedores do Corinthians mortos em acidente de ônibus em estrada de MG - Zanone Fraissat - 21.ago.2023 /Folhapress

Entre os que estão internados no Hospital Regional, o quadro mais grave é o do motorista do ônibus, de 39, que segue em estado delicado mas, conforme a prefeitura, responde bem aos tratamentos. O motorista segue no CTI (Centro de Terapia Intensiva), assim como um torcedor de 29 anos, que tem quadro estável.

Uma mulher de 21 anos deve ser a próxima a ter alta. Segundo a prefeitura, o quadro da paciente é estável. O resultado de exames está sendo aguardado para possibilidade de liberação. Outro torcedor, de 56 anos, também tem quadro estável e está em observação na unidade de clínica cirúrgica.

O acidente aconteceu em um trecho de descida da rodovia no município de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, por volta das 2h50. A Polícia Civil investiga as causas do acidente. Há a suspeita de que o ônibus, que estava irregular, tenha perdido o freio.

O tacógrafo do veículo estava vencido. Segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), o ele não tinha registro no órgão nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros.

Mais um torcedor teve alta hospitalar nesta quarta (22). Sete pessoas morreram no acidente, que ocorreu em trecho de descida na BR-381 - Divulgação/Bombeiros

O trecho em descida tem aproximadamente oito quilômetros. Começa na altura do quilômetro 521 da Fernão Dias e vai até o quilômetro 529, segundo informações da Arteris, a concessionária da rodovia. O acidente ocorreu no quilômetro 525,5. Em um ano, esse trecho registrou 67 batidas.

Segundo a concessionária, o trecho alterna inclinações leves com outras acentuadas. A empresa afirma que esse ponto da rodovia, entre a quilometragem sob sua responsabilidade, é um dos que mais recebe investimentos em segurança.

Já foram implantados no trecho reforço de sinalização com semipórtico de alerta luminoso, placas indicando curva acentuada, placas de contagem regressiva antes de curva e ranhuras no acostamento para alerta a motoristas em caso de sonolência.