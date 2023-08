Trecho da Fernão Dias no qual morreram corintianos teve 67 acidentes em um ano

Belo Horizonte

O trecho da Rodovia Fernão Dias no qual ocorreu a batida que deixou sete torcedores do Corinthians mortos registrou 67 acidentes no período de um ano.

No total, 170 pessoas estavam envolvidas nesses acidentes, que tiveram uma morte, sete feridos com gravidade e 63 feridos leves.

A reportagem analisou os dados disponibilizados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) de 31 de julho de 2022 a 31 de julho de 2023 (o mais recente disponível), em um trecho que vai do quilômetro 520 ao 530 no sentido Minas Gerais-São Paulo da rodovia.

Sete pessoas morreram no acidente com ônibus que transportava torcedores corintianos de Belo Horizonte para o interior de São Paulo na madrugada de domingo (20). A viagem tinha sido para ver o jogo da equipe contra o Cruzeiro, na capital. - Divulgação/Bombeiros

O trecho é privatizado e está sob concessão da Arteris. A empresa afirma que realiza estudos com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para aumentar a segurança nas estradas brasileiras.

A concessionária diz ainda que a serra de Igarapé, local do acidente, é um dos trechos mais contemplados pelos estudos e já recebeu melhorias importantes como reforço de sinalização com alerta luminoso, placas indicando curva acentuada, placas de contagem regressiva antes de curva e ranhuras no acostamento para alerta a motoristas em caso de sonolência.

A tragédia com os torcedores do Corinthians ocorreu no quilômetro 525 na madrugada do último domingo (20). O ônibus voltava para o interior de São Paulo após partida do time contra o Cruzeiro em Belo Horizonte.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as causas do acidente. Existe a possibilidade de que o ônibus tenha perdido os freios. Das 43 pessoas que estavam no veículo, seis seguem internadas no Hospital Regional de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Entre eles está o motorista do ônibus, de 39 anos, que está em estado grave na UTI, segundo informações da prefeitura. Apesar do quadro, o paciente responde bem aos cuidados.

Os outros cinco torcedores internados apresentam quadro estável. Um, de 56 anos, foi operado e segue em observação na unidade de clínica cirúrgica. Outro, de 47 anos, deverá ser encaminhado para UTI para monitoramento.

Um torcedor de 29 anos, apesar do quadro estável, também está no CTI. A única mulher do grupo dos que seguem internados em Betim, de 21 anos, está em observação. Os nomes dos feridos não foram divulgados.

O mais velho dos torcedores, um homem de 61 anos, está em observação na unidade de pronto-socorro.

"Todos os internados estão recebendo os devidos cuidados médicos. As informações detalhadas sobre o estado de saúde dos pacientes estão sendo repassadas diretamente aos familiares e/ou responsáveis", disse a prefeitura.