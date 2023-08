Homem é baleado durante ação da polícia no entorno da cracolândia

São Paulo

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi baleado na noite desta terça-feira (22) durante uma ação da Polícia Civil no centro de São Paulo.

Segundo a polícia, agentes do 77º Distrito Policial (Santa Cecília) encontraram um homem, procurado pela Justiça, que acabou detido na alameda Alameda Barão de Limeira. O local fica próximo do fluxo da cracolândia, onde se concentram os usuários de drogas.

Policial civil na região da cracolândia, no centro de São Paulo; operação contra o tráfico prendeu oito pessoas entre a noite de terça (22) e a manhã desta quarta (23) - Danilo Verpa - 14.jun.22/Folhapress

Também de acordo com a polícia, ele resistiu à abordagem e investiu contra os policiais, que então atiraram. "Ele foi atingido por um disparo e levado ao hospital", afirmou a Secretaria da Segurança Pública —a nota não informou para qual unidade ele foi socorrido e qual seu estado de saúde.

Com o suspeito, diz o texto, foram apreendidas cerca de 49 porções de cocaína, 23 porções de maconha, 28 pedras de crack e uma quantia em dinheiro, também não informada.

"O setor de inteligência da polícia conseguiu chegar até os alvos após monitorar o fluxo de pessoas nas cenas abertas de uso [de drogas], afirmou a SSP, em nota. "Por meio das imagens, os policiais conseguiram flagrar os suspeitos vendendo drogas aos usuários."

Na última sexta-feira (18), um ônibus lotado de passageiros foi atingido por bala perdida durante um tumulto no entorno da cracolândia.

Os tiros foram dados por um policial civil que reagiu a uma tentativa de assalto a terceiros na avenida Rio Branco, nas proximidades da aglomeração de dependentes químicos que àquela altura estavam na rua dos Gusmões.

Os disparos acertaram ao menos duas pessoas —nenhuma delas estava no ônibus. Foram feridos um suspeito da tentativa da assalto, que acabou preso, e um pedestre que passava pela via e foi atingido na perna.

Neste mesmo dia, pouco antes, um ato cobrou segurança e o fim da violência no centro de São Paulo. O protesto, que reuniu cerca de cem pessoas nas escadarias do Theatro Municipal, lembrou a morte do porteiro João da Silva Sousa, 54. No último dia 15, ele foi atacado no largo General Osório, na região da cracolândia, quando saía do trabalho.

Nesta terça, pouco antes do disparo e da prisão do foragido da Justiça, policiais do 2ºDP (Bom Retiro) e do 77º DP prenderam um homem, identificado como distribuidor de cocaína. Foram apreendidos, disse a SSP, cerca de 6.000 papelotes, prontos para venda, totalizando 5,1 kg da droga.

Entre a noite de terça e a manhã desta quarta (23), agentes das duas delegacias prenderam seis homens e duas mulheres por tráfico de drogas. Segundo a pasta da segurança, as prisões foram em flagrante.