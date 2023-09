Brasileiro fugitivo nos EUA é visto e polícia pede para moradores ficarem trancados

São Paulo

A polícia da Pensilvânia informou na madrugada desta terça-feira (12) que persegue Danilo Cavalcante, 34, o brasileiro que fugiu de uma prisão nos EUA, no norte do condado de Chester, onde ele teria sido visto.

Em comunicado, os policiais pediram para os moradores da região trancarem as portas e janelas, protegerem os veículos e ficarem em casa. A polícia acredita que o fugitivo está armado.

Segundo relatos da imprensa americana, foi encontrado um par de sapatos que pode ser dele. Depois disso, os investigadores receberam relatos de disparos de tiros.

O brasileiro Danilo Cavalcante, 34, que fugiu de uma prisão americana no final de agosto, com nova aparência - Chester County District Attorney

Cavalcante foi condenado à prisão perpétua nos EUA pelo assassinato da ex-namorada, Deborah Brandão, na frente dos filhos, crime ocorrido em 2021. No dia 31 de agosto, ele escalou as paredes da prisão para escapar.

No Brasil, ele é réu em um processo no qual é acusado de matar um homem com seis tiros, em 2017, na cidade de Figueirópolis (TO). O Ministério Público aponta que tal crime teria ocorrido por motivo torpe: uma suposta dívida que a vítima tinha com Cavalcante, referente ao conserto de um veículo. O suspeito fugiu das autoridades brasileiras.

De acordo com atualização do caso, o brasileiro tirou a barba e o bigode que tinha no momento da fuga.

A fuga da prisão do condado de Chester desencadeou uma intensa caçada em que centenas de agentes, helicópteros, drones e cães farejadores participaram, enquanto os temerosos moradores da região se trancam em suas casas.

As autoridades divulgaram quatro fotos de Cavalcante, todas aparentemente tiradas por uma câmera montada em uma porta enquanto ele estava no alpendre de uma casa.

