São Paulo terá Virada da Consciência de 13 a 20 de novembro; veja a programação

São Paulo

A Universidade Zumbi dos Palmares realizará a 6ª Virada da Consciência, com ações voltadas à cultura, ao esporte, ao lazer e ao entretenimento. Com programação de 13 a 20 de novembro, esta será a maior edição já realizada pela instituição, que homenageia a jornalista Glória Maria, morta em fevereiro.

Ao todo, cerca de 500 eventos serão realizados pela Zumbi dos Palmares e seus parceiros ao longo do mês em que se comemora a Consciência Negra. As ações têm como foco o combate ao racismo, a educação, o respeito, a valorização e o resgate do protagonismo negro.

O ator Paulo Betti e a apresentadora Glória Maria na 19ª edição do Troféu Raça Negra, em 2021, em que foram mestres de cerimônia - Divulgação

"Essa realização me deixa muito feliz e muito mais otimista e esperançoso, porque nós somos uma instituição pequenininha, temos limitações de toda natureza, mas estamos conseguindo pôr de pé um evento que o Brasil não conseguiu fazer", disse José Vicente, reitor da universidade e membro do conselho editorial da Folha, durante evento realizado nesta quarta (25) na instituição.

Para ele, a mobilização de parceiros da iniciativa mostra que as pessoas estão ávidas por um reencontro com a essência do país, formado a partir da mistura de negros, indígenas e brancos. "O que antes era um desvalor, hoje se transforma muito potentemente em um valor de aglutinação e coesão."

A instituição promoverá cerca de 15 atividades durante a Virada 2023, sendo uma das principais o Troféu Raça Negra, que premia personalidades atuantes no combate ao racismo e na defesa da população negra.

A edição deste ano do prêmio prestará homenagem a Glória Maria. Pioneira na TV brasileira, ela recebeu o troféu duas vezes, e aceitou o convite para apresentá-lo em outras três ocasiões. Nos últimos anos, o prêmio homenageou personalidades como Luiz Melodia e Ismael Ivo.

"O prêmio tem um componente, não só simbólico, mas espiritual, muito grande. Porque nós somos um povo de quem tiraram tudo, até a autoestima. Poder recuperá-la, soerguê-la e celebrá-la é um acontecimento importante, e o espaço, o dia, hora em que as pessoas se juntam para fazer isso criam um cenário maravilhoso de sonho, de energização", disse o reitor.

Confira os eventos promovidos pela universidade:



14 de novembro

1º Congresso Unisamba 2023 – Samba do Futuro: Inclusão, Sustentabilidade e Tecnologia

Com a curadoria da jornalista Claudia Alexandre, o evento tem como objetivo unir as comunidades do samba e acadêmica para debater o potencial das organizações carnavalescas de São Paulo.

Voltado a comunidades carnavalescas, sambistas, pesquisadores, professores e demais interessados no tema, o congresso terá quatro mesas temáticas, realizadas de 14 a 17 de novembro.

O Congresso é gratuito e oferece 70 vagas por dia, a serem entregues por ordem de chegada na Fábrica do Samba, localizada na Av. Dr. Abraão Ribeiro, 505, Bom Retiro.

16 de novembro

3º Fórum Internacional da Iniciativa Empresarial pela Inclusão Racial

Criado pela Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, tem como objetivo reunir empresas e instituições brasileiras e do exterior para informar, conscientizar, sensibilizar e estimular o enfrentamento e o combate ao racismo e ampliar a presença de profissionais negros no ambiente corporativo.

Entre os realizadores estão o Mover (Movimento Empresas pela Equidade Racial), o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI +, o BNDES e o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável da Presidência da República, que e debaterão "Neoreindustrialização, Inclusão, Diversidade, Mudanças Climáticas e Descarbonização da Economia".

Acontece nos dias 16 e 17 na Fiesp, com programação das 9h às 16h nos dois dias. As inscrições e a programação estão disponíveis no site.

12º Congresso Educacional Internacional

Com o tema "O Brasil que queremos ter", terá mesas de diálogo sobre educação, comunicação, cultura e práticas ESG. O evento reunirá palestrantes brasileiros e internacionais nos dias 16 e 17, no campus da Universidade Zumbi dos Palmares .

Durante o congresso, agências de publicidade ofertarão bolsas de estudos para alunos negros e em situação de vulnerabilidade. O ex-ministro da Educação Cristovam Buarque também lançará a 2ª edição do livro "A última trincheira da educação".

17 de novembro

8º Festival Afrominuto

O festival incentiva estudantes das redes pública e privada de São Paulo a produzirem vídeos de um minuto que promovam a valorização da diversidade étnico-racial e da cultura afro-brasileira.

Quatro vídeos serão selecionados pela Universidade Zumbi dos Palmares em conjunto com alunos de publicidade e propaganda como vencedores da edição. Acontecerá no Campus da Universidade Zumbi dos Palmares em 17 de novembro. Mais informações no site.

18 de novembro

2º Concurso Samba no Pé

Acontece às 15h30, na Fábrica do Samba SP, na av. Dr. Abraão Ribeiro, 505, Bom Retiro, São Paulo. Homens e mulheres com mais de 18 anos podem participar. As inscrições vão até 31 de outubro, pelo site.

1º Baile Virada da Consciência

Com início às 22h, será realizado no Clube Esperia, na av. Santos Dumont, 1313 (estação Armênia do Metrô). O grupo Musicaliando Dançante Especial tocará samba-rock e black music dos anos 1970, 1980, 1990 e 2000.

O traje é esporte chique, e é proibida a entrada usando tênis. Os ingressos do 1° Lote custam R$ 50 e podem ser comprados pelo site.

1ª Feijoada da Consciência

Participantes vão saborear uma feijoada enquanto aproveitam atrações musicais, que incluem o DJ Estevão 2PAC e o Projeto Cabeça Branca. O evento tem início ao meio-dia e acontece na Fábrica do Samba, localizada na av. Abraão Ribeiro, 505, no Bom Retiro. Os ingressos custam R$ 30 e podem ser comprados na Universidade Zumbi dos Palmares, na LigaSP e na UESP.

Lançamento do livro "Maria, Glória do Brasil"

A publicação foi idealizada por Tom Farias e escrita por jornalistas como Flávia Oliveira, Dulcineia Novaes, Francisca Rodrigues, Luciana Barreto e Zeca Camargo, em colaboração. O lançamento acontece no Campus da Universidade Zumbi dos Palmares.

11ª Flinksampa (Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra de São Paulo)

Realizada nos dias 18 e 19, a festa apresenta uma programação em homenagem a Glória Maria. Com curadoria do escritor, jornalista, ensaísta, dramaturgo e roteirista Tom Farias, a edição apresenta como o jornalismo televisivo foi transformado pela jornalista.

As mesas acontecem no período da tarde, a partir das 14h30. Informações sobre o local e como participar serão divulgadas no site no evento.

2º Torneio de Basquete 5x5

O Torneio Universitário de Basquete da Virada da Consciência reunirá oito equipes masculinas e oito femininas para competir no Clube Esperia, na av. Santos Dumont, 1313, em Santana. Os jogos acontecem de 18 a 20 de novembro, das 16h às 22h, no ginásio poliesportivo e no ginásio principal. A entrada é aberta ao público.

19 de novembro

1º Encontro de Baterias de Escolas de Samba

A concentração tem início às 14h, embaixo do vão do Masp, na Avenida Paulista. No site, bateristas e agremiações podem se inscrever para participar e ter acesso à camiseta do encontro.

20 de novembro

Show com Artistas

Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, o evento, marcado para começar às 14h, vai reunir grandes nomes da música brasileira, que serão anunciados em breve.

21º Troféu Raça Negra

Serão homenageadas personalidades que trabalham pela promoção da igualdade racial ou cuja biografia é exemplo de sucesso dentro dessa perspectiva. Será realizado na Sala São Paulo

A cerimônia de entrega contará com a presença de autoridades, artistas, ativistas, escritores e empresários engajados na causa da igualdade.

O orador da abertura de entrega do Troféu Raça Negra será o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, que também receberá a estatueta.