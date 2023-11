Avenidas Sumaré e Paulo VI, em SP, terão faixa só para motos a partir de segunda-feira

São Paulo

Um trecho de 6 km de faixa azul exclusiva para motocicletas deve ser inaugurado nas avenidas Sumaré e Paulo VI, na zona oeste de São Paulo, na próxima segunda-feira (6). Segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB), com o novo trecho a capital terá 33 km de faixas para motos, modelo que não está previsto no Código Nacional de Trânsito e vem sendo testado na cidade.

Atualmente, a faixa azul está em funcionamento em trechos do Corredor Norte-Sul, que engloba as avenidas Prestes Maia e Tiradentes, na região central, na avenida 23 de Maio –a primeira via a receber a sinalização no município– e a avenida dos Bandeirantes.

A faixa exclusiva para motos é uma das vitrines da gestão Nunes. A prefeitura diz que houve redução no número de mortes de motociclistas nas vias onde a medida foi implementada. Dados de monitoramento dos corredores na 23 de Maio e na Bandeirantes mostram que não foram registrados óbitos em ambas as avenidas desde que receberam a sinalização.

Faixa azul exclusiva para motos na avenida 23 de Maio, instalada em janeiro de 2022 como teste - Bruno Santos - 8.ago.2022/Folhapress

A meta da prefeitura é implantar ao menos um corredor de faixa azul por quinzena, totalizando cerca de 100 km de vias até janeiro de 2024. Nunes já prometeu ampliá-las até 200 quilômetros até o fim do seu mandato.

O novo trecho na Sumaré terá início na altura da rua Apiacás, seguindo até a rua Varginha. A faixa seguirá pela Paulo VI, terminando na rua Lisboa. Serão 3 km em cada sentido das avenidas, com velocidade máxima de 50 km/h.

Segundo a prefeitura, aproximadamente 3.500 motos circulam nessas avenidas todos os dias.

"No início da operação, a faixa azul estará sinalizada também com faixas de vinil e banners educativos, destacando os comportamentos necessários para a segurança, como: atenção redobrada aos pedestres, o respeito à velocidade regulamentada e sinalização antes de mudar de faixa", diz a gestão municipal, em nota.

Prefeitura volta a instalar faixas após perder prazo

Os novos trechos estão sendo feitos depois de a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), ligada ao Ministério dos Transportes, autorizar a instalação da faixa azul em mais dez avenidas da capital

A autorização para ampliação do projeto foi dada depois de prefeitura perder um prazo para instalar as faixas nas avenidas Santos Dumont, Tiradentes e Prestes Maia e na avenida Rubem Berta. O pedido de ampliação do prazo para esses corredores ficou mais de um mês em análise na secretaria nacional.

Para a implantação, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) precisa enviar a cada trimestre um relatório detalhado sobre o uso dessas vias. A companhia municipal deve informar a quantidade de acidentes, feridos e mortos por mês, antes e depois da instalação da faixas.

A secretaria nacional também exige informes sobre o volume médio de veículos nas vias (por categoria de veículo), a velocidade operacional em cada faixa dos trechos com a nova sinalização e um relatório detalhado sobre o comportamento do tráfego em faixas com larguras diferentes.

Ao final do período de um ano, a CET deve elaborar um documento com análises e conclusões sobre a experiência. Se a companhia não cumprir as exigências, o órgão federal por deixar de renovar as autorização e, em um caso grave, até revogá-las.

A prefeitura estima 1,3 milhão de motos em circulação na cidade. Segundo a companhia municipal, instalar a faixa azul custa R$ 150 mil por quilômetro, quando é necessária apenas a mudança na sinalização.

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO