Ciclista relata roubo de bike de alto desempenho no parque Bruno Covas (SP)

São Paulo

Nervosa e chorando, a empresária e ciclista profissional Gisele Gasparotto relatou em um vídeo o roubo de sua bicicleta de alto desempenho na manhã de terça-feira (21), na ciclovia do parque linear Bruno Covas, às margens do rio Pinheiros, em São Paulo.

"Acabaram de levar minha bicicleta aqui na ciclovia", disse, ainda usando capacete e óculos de atleta.

Segundo ela, os dois homens a abordaram no trecho entre as pontes João Dias e Laguna , quando voltava para casa após pedalar. Eles fecharam a pista e mandaram a ciclista não gritar e descer rapidamente da bicicleta. Em seguida, fugiram com um deles pedalando.

A ciclista Gisele Gasparotto logo após o roubo da bicicleta no parque Bruno Covas - instagram.com/giselegasparotto

A bike da atleta, uma Trek Madone SLR preta, de sétima geração, custa em torno de R$ 75 mil e é considerada uma máquina de corrida. O equipamento é fruto de uma parceria com uma empresa e era utilizado profissionalmente e para treinamentos.

Mais tarde, Gisele gravou outros vídeos em que deu detalhes sobre o ocorrido e respondeu algumas críticas que recebeu por meio de mensagens, entre elas questionamentos sobre o fato de ser mulher e estar sozinha na ciclovia.

"Por que vocês acham que o assalto tem a ver com o gênero e não com a situação como um todo?", perguntou. "As mulheres são mais assaltadas que os homens? Será que é isso? Eu já soube de muitos homens sendo assaltados no mesmo lugar, de forma até mais agressiva. Não é uma questão de gênero". Ela pediu para que as vítimas não sejam culpadas após sofrerem violência.

Ciclista profissional desde 2006, Gisele é fundadora de uma empresa de assessoria esportiva que ensina mulheres a pedalar bikes de estrada. Ela é vice-campeã brasileira de ciclismo de pista.

Outros ciclistas foram até o parque para ajudar a empresária após o roubo e também houve uma mobilização para divulgar fotos da bicicleta roubada e, dessa forma, tentar localizá-la.

O parque Bruno Covas é considerado o principal projeto urbanístico da gestão do ex-governador João Doria e aposta de legado do então tucano para a capital. O local possui atrações como ciclovia, pista de caminhada, parquinho, áreas de piquenique, estações de ginástica e mirante.