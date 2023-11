Grevistas pedem catraca livre para manter operação de metrô e CPTM na terça (28) em SP

São Paulo

O metrô e a CPTM poderão funcionar na terça-feira (28), quando está convocada uma greve geral, caso o Governo de São Paulo aceite operar com catraca livre. É o que dizem representantes de sindicatos envolvidos na paralisação.

Em entrevista coletiva concedida na manhã desta sexta (24), os trabalhadores disseram aguardar uma manifestação do Palácio dos Bandeirantes até o início da próxima semana.

"O desafio está lançado ao governador [Tarcísio de Freitas]. Se ele aceitar liberar as catracas, nós operamos", disse Camila Lisboa, presidente do Sindicato dos Metroviários.

Entrada da estação Consolação do metrô fechada na greve do dia 3 de outubro, em São Paulo - Zanone Fraissat - 3.out.2023/Folhapress

A paralisação não afeta os linhas privatizadas do metrô (4-amarela e 5-lilás) e de trens metropolitanos (8-diamente e 9-esmeralda).

Os grevistas pedem a suspensão de projetos de privatização em curso no estado. A greve, que conta também com o apoio de funcionários da Sabesp e professores, também é um protesto contra a previsão de corte de 5% na verba da educação.

"O governador quer deixar nosso estado em frangalhos, está claro. Privatizar serviços essenciais nunca é a solução, olhem as consequências na Enel", disse Helena Maria da Silva, vice-presidente do Sintaema (Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo). "[Querem] oferecer o pior do pior à nossa população. É por ela que lutamos", acrescentou.

No último dia 3 de outubro, funcionários do Metrô, da CPTM e da Sabesp fizeram greve contra os planos de privatização de Tarcísio. A greve durou 24 horas e foi classificada pelo governo como ilegal —a Justiça tinha determinado que 80% do efetivo trabalhasse, com 100% durante os horários de pico.