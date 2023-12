Homem é amarrado por PMs durante abordagem no centro de SP

São Paulo

Um homem foi amarrado por policiais militares durante uma abordagem na rua Santo Amaro, na Bela Vista, centro de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (30).

A cena foi acompanhada por diversas testemunhas. Uma delas afirmou para a reportagem que o homem amarrado teria assediado uma mulher na rua .

PMs amarraram o homem durante abordagem na rua Santo Amaro, na Bela Vista, centro de SP - Reprodução

Procurada, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que todas as circunstâncias relativas aos fatos são apuradas e as imagens já estão sob análise. Conforme a pasta, o caso ocorreu durante a abordagem a um suspeito de importunação sexual. O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, na qual a ocorrência será registrada.

Em nota, a Ouvidoria da Polícia disse ter tomado conhecimento do caso através de vídeos e fotos. O órgão afirmou ter comunicado a Corregedoria e pedido apuração.

Segundo testemunhas, a discussão envolveu duas mulheres e um homem. Pessoas que estavam no local apontavam que uma delas teria feito ofensas racistas contra ele.

Um vídeo do caso foi gravado pelo jornalista Pedro Madeira, 30, da Mídia Ninja.

Nas imagens, é possível ver o homem deitado no chão com o peito no asfalto e com as mãos e os pés amarrados juntos. É possível notar uma discussão entre mulheres, com um grupo chamando o outro de racista.

Em setembro, um juiz da 8ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo determinou que a Polícia Militar deixe de fazer abordagens ilícitas durante prisões, com uso de cordas, arames, fios, grilhões ou qualquer instrumento semelhante para conter pessoas detidas. Além disso, exigiu que a corporação instale câmeras em viaturas e fardas de PMs.

A decisão de caráter provisório, ocorreu em uma ação civil pública que pede reparação pelos métodos usados na prisão de um homem negro de 32 anos que teve as mãos e os pés amarrados após ser detido acusado de roubar produtos em um supermercado na Vila Mariana, zona sul da capital.