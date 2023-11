Pesquisa Datafolha inédita aborda como cor e raça afetam relações humanas

São Paulo

No mês da Consciência Negra, pesquisa Datafolha inédita aborda como cor e raça afetam as relações humanas. A série Afeto em Preto e Branco, exclusiva para assinantes da Folha, tem reportagens publicadas a partir desta sexta-feira (17).

As reportagens e entrevistas vão discutir como o brasileiro enxerga a relação entre raça, autoestima e relacionamentos, com dados que mostram se a cor de pele interfere ou não em relações amorosas e de amizade, por exemplo.

Foto mostra duas pessoas segurando as mãos, uma delas é branca e a outra é negra com a pele retinta - Adobe Stock

A série também mostrará se brancos, pretos e pardos se relacionam entre si ou estão em relacionamentos amorosos inter-raciais, com dados sobre o percentual de brasileiros que casaram ou foram morar junto com alguém de cor diferente à própria pele.

Com relação à autoestima, pesquisa mostra se raça e gênero influenciam como os brasileiros se enxergam, e se a cor da pele pode tornar uma pessoa mais ou menos atraente.

O levantamento do Datafolha tem como base 2.005 entrevistas presenciais, realizadas em 111 municípios. Foram ouvidas pessoas de 16 anos ou mais de todas as regiões do país, com diferentes marcadores de gênero, raça, escolaridade, entre outros.

A pesquisa foi realizada de 9 a 17 de outubro de 2023 e apresenta um nível de confiança de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A série trará ainda o perfil da ancestralidade materna e paterna dos brasileiros. Miscigenada, população do país tem ascendência majoritariamente africana, indígena e europeia, mas especificidades regionais e, sobretudo, de gênero remontam como a escravidão forjou as famílias brasileiras.

Afeto em Preto e Branco mostrará também quem são os afro mauricinhos e patricinhas, que por meio da moda reinterpretam padrões estéticos atribuídos aos brancos.

Ainda nesta sexta (17), a primeira reportagem da série será tema do Como É Que É. Isabella Faria recebe a repórter Paola Ferreira Rosa para falar sobre como brasileiros observam a interferência da cor de pele em relacionamentos.

A partir de segunda-feira (20), Dia da Consciência Negra, as reportagens serão publicadas em dias intercalados.