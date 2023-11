Santa Catarina registra 3ª morte em decorrência das chuvas

Rio de Janeiro

Santa Catarina registrou na noite desta sexta-feira (17) a terceira morte em decorrência das chuvas que atingem o estado há quatro dias. Um homem morreu eletrocutado em Palmitos. Há também uma pessoa desaparecida em Praia Grande.

De acordo com a Defesa Civil, 62 municípios registraram ocorrências relacionadas com fortes chuvas, temporais, inundações, vendavais, alagamentos, granizo e enxurradas. O estado tem 64 cidades em estado de emergência, sendo 8 em calamidade pública (Rio do Sul, Rio do Oeste, Vidal Ramos, Pouso Redondo, Trombudo Central, Agrolândia, Botuverá e São João Batista).

Barco da Defesa Civil em Santa Catarina ajuda em resgate de atingidos pela chuvas - Defesa Civil/SC

"Mal nos recuperamos da chuva de outubro e infelizmente já fomos atingidos por mais fortes chuvas. Estamos em trabalho com todos os órgãos que possam auxiliar a população, reforçando o efetivo nas regiões que foram decretadas Situação de Emergência, para assim auxiliar ao máximo todos os atingidos", disse o governador Jorginho Mello (PL-SC).

Os municípios com maiores volumes acumulados de chuva nas últimas 72 h são Agrolândia (339.5 mm), Aurora (333.1 mm), Trombudo Central (320.7 mm) e Ituporanga (316.0 mm).

Em Palmitos, um homem de 46 anos morreu eletrocutado ao colidir com fiação elétrica caída num rio quando trafegava num jet ski. Na quinta-feira (16), duas idosas morreram dentro de um carro que avançou para uma área alagada na cidade de Taió.

De acordo com o último boletim meteorológico da Defesa Civil, divulgado às 16h deste sábado (18), há possibilidade de temporais em pontos isolados, com risco baixo a moderado de ocorrências relacionados às chuvas.