Tarcísio inaugura novo tatuzão enquanto busca dinheiro para expandir Metrô

São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) inaugurou nesta terça-feira (21) a operação de uma nova tuneladora, equipamento popularmente conhecido como tatuzão, para expandir a linha 2-verde do Metrô até a Penha, na zona leste de São Paulo.

A partir da próxima quinta (23), quando o equipamento começar a escavar o solo, a cidade terá três tatuzões em atividade —outras duas tuneladoras operam nas obras da linha 6-laranja. Segundo o governador, isso nunca ocorreu antes.

Essa expansão ocorre num contexto de perda de receita no Metrô. A companhia estadual teve prejuízo de R$ 651 milhões apenas no primeiro semestre de 2023.

Governo de SP inaugura tatuzão no canteiro de obras do Complexo Rapadura, na Vila Formosa, zona leste de SP - Francisco Cepeda/Governo do Estado de SP

Tarcísio disse que o governo paulista atualmente busca financiamento junto a bancos multilaterais no exterior e ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para as obras de expansão. Além disso, afirmou que a presidência do Metrô apresentou uma proposta para que não se torne financeiramente dependente dos cofres estaduais.

"Em relação à situação financeira do Metrô, a gente tem que ver que a demanda está crescendo e essa é uma boa notícia", disse Tarcísio, que afirmou que o risco de dependência financeira será afastado. "A empresa está fazendo um esforço muito grave em termos de saneamento de contas."

A cerimônia de inauguração da tuneladora ocorre um dia após um operário ficar ferido no local da obra —o complexo Rapadura, na Vila Formosa, onde haverá um estacionamento de trens subterrâneos no futuro.

Um equipamento se desprendeu e prensou o corpo de um funcionário na manhã de segunda-feira (20). O protocolo de segurança foi adotado, com o acionamento de uma sirene, e todos que trabalham no local tiveram de sair do túnel parar checagem dos operários e dos equipamentos.

Segundo o Metrô, o funcionário passa bem. Ele ainda estava internado para exames na manhã desta terça.

O primeiro trecho de expansão da linha 2-verde terá quatro estações, conectando a Vila Prudente à Vila Formosa, na zona leste. A previsão de inauguração é em 2026, mas o mês de entrega não foi informado. Serão oito novas estações em um trecho de 8,4 quilômetros.

A etapa seguinte, que conectará a linha verde à 3-vermelha do Metrô e à 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), deve ser entregue em 2027. Tarcísio anunciou, também, que autorizou o início dos projetos executivos de outro trecho, que levaria a mesma linha até Guarulhos, na região metropolitana.

A tuneladora foi batizada de Cora Coralina.

O governador disse que a privatização da 2-verde "ainda não está no radar". O governo estadual, porém, contratou uma consultoria que estuda a viabilidade de concessão de todas as linhas do sistema de metrô e trem.

Nesse caso, a prioridade é para projetos de expansão da malha metroferroviária. A consultoria deve apontar as linhas que têm os maiores e menores prejuízos financeiros —hoje, a 15-prata de monotrilho é a mais deficitária.

A gestão Tarcísio inscreveu projetos de expansão das linhas 4-amarela, 5-lilás, 8-diamante e 9-esmeralda no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal. Tarcísio afirmou que há "ótima relação com o BNDES", comandado pelo petista Aloizio Mercadante.